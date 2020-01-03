Общество

Вести.RuВести.RuСолнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца. Это дает возможность наблюдать самый большой диск Солнца в году, сообщает на своем сайте Московский планетарий.
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Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
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Газета.Ru вчера в 16:45
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В заключении дипломаты призвали Киев "отказаться от порочной практики обеления" нацистов и "глумления над историей".
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Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил трехдневный национальный траур по иранскому генералу Касему Сулеймани, который командовал силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
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Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
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Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать в Израиль на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», где одним из гостей будет президент России Владимир Путин.
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Боевики напали на военную базу США в Кении

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