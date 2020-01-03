с чего всё началось

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Происшествия В Туле в ночном ДТП погибли три человека В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.

Хоккей Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ Нападающий и капитан сборной Канады заставил говорить о себе после матча группового раунда, в котором его команда уступила 0:6. После того матча он единственным из канадцев не снял шлем во время исполнения гимна России, за что получил массу критики.

Путешествия В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.

Наука Ученые назвали помогающий снизить давление напиток Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Хоккей Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.

Общество В Красноярском крае из-за аномальной оттепели повысился уровень воды Уровень в воды в реках около двух населенных пунктов Красноярска повысился после потепления, 5 января сообщил журналистам замначальника МЧС Красноярского Края Роман Ветчинников.

Игры Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.

Экономика С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).

Хоккей Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.

Футбол Капелло: сложилось впечатление, что футбол больше не является приоритетом в жизни Бэйла Бывший главный тренер «Реала» и национальной команды России Фабио Капелло высказал мнение о том, как «Королевский клуб» справляется после ухода нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», а также об отношении Гарета Бэйла к футболу.