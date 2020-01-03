Общество
ИзвестияСолнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
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с чего всё началось
Расстояние между Солнцем и Землей станет минимальным в воскресенье, 5 января, и можно будет наблюдать самый большой солнечный диск в году, говорится в астрономическом прогнозе Московского планетария.РБКвчера в 23:34
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Московский планетарий анонсировал максимальное сближение Земли с Солнцем
Вечерняя Москвавчера в 22:38
Астрономы назвали день, когда Солнце приблизится к Земле
Уфавед (Уфимские ведомости)03 января в 00:58
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В Туле в ночном ДТП погибли три человека Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Легковушка влетела в бетонный столб и загорелась.
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Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору
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Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Общество
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Уровень в воды в реках около двух населенных пунктов Красноярска повысился после потепления, 5 января сообщил журналистам замначальника МЧС Красноярского Края Роман Ветчинников.
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
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«Ванкувер Кэнакс» на своей арене в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл со счетом: 2:1 «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Зеленский заступился за игравшего в Крыму Dr.Alban
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Впервые в истории медики устранили тромб у астронавта во время космического полета на МКС
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Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
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По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров
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Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
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Омолодившийся Александр Малинин стал похож на женщину
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.