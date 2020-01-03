Общество

ИзвестияИзвестияСолнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
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с чего всё началось
Расстояние между Солнцем и Землей станет минимальным в воскресенье, 5 января, и можно будет наблюдать самый большой солнечный диск в году, говорится в астрономическом прогнозе
 Московского планетария.
РБКвчера в 23:34

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Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

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Солнце максимально сближается с Землей

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Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
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Футбол

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Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
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