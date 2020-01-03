Общество

ИзвестияИзвестияСолнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
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Земля максимально приблизилась к Солнцу - крымский астроном

Московский Комсомолец02:48

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Vevby.ru02 января в 23:39

Солнце максимально сближается с Землей

РИА Новостивчера в 23:07

Московский планетарий анонсировал максимальное сближение Земли с Солнцем

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Солнце максимально приблизится к Земле 5 января - Астрономы

Дни2403 января в 01:07

Астрономы назвали день, когда Солнце приблизится к Земле

Уфавед (Уфимские ведомости)03 января в 00:58

Солнце максимально сблизилось с Землей

Москва 2400:23
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Общество

Работодатели в России собрались пересмотреть зарплаты сотрудникам

Уточняется, что 20% организаций с российским капиталом и 16% иностранных компаний планируют пересмотреть зарплату уже в январе текущего года, остальные планируют увеличение выплат в течение первого полугодия.
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NYT: Трамп решил убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным американской разведки.
RT на русском 01:46
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru 03:44
Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
Газета.Ru 03:59
Хоккей

Россияне сыграют с канадцами в финале молодежного ЧМ по хоккею

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Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Авто

Названы кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году

Российские эксперты подготовили список самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на местном рынке в 2020 году.
Faktom 03:23
Здоровье

Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы

Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
RT на русском вчера в 21:13
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

RT на русском вчера в 10:29
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru вчера в 08:39
Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Культура

Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»

Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» стала представительница Краснодарского края София Легран.
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Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
РБК 00:39
Происшествия

В Италии пьяный водитель въехал в группу немецких туристов

Вести.Ru 03:22
Происшествия

В Ингушетии задержали разрушителей древних башен

Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни.
Российская газета 02:30
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 10:44
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 03 января в 04:39
Шоу-бизнес

Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Bimru.ru вчера в 04:16
Экономика

Эксперт прокомментировал закон о предельном размере долга по кредитам

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.
RT на русском 02 января в 07:09
Армия и оружие

Глава Минобороны Британии оправдал убийство Сулеймани силами США

Глава Минобороны Великобритании отметил, что в течение последних нескольких месяцев американский военный контингент, базирующийся в Ирке по приглашению правительства государства, неоднократно подвергались нападениям со сторону представителей ополчения, поддерживаемых Ираном.
NewInform вчера в 17:20
Хоккей

Ковальчук объяснил свой переход в «Монреаль»

Sportbox.RU вчера в 23:36
Гаджеты

Xiaomi Mi 9T получил финальную MIUI 11 и Android 10

Большинство пользователей сообщает, что они уже начали получать долгожданное обновление, которое весит порядка 2,2 ГБ и несет в себе функции MIUI 10 на Android 10.
The GEEK вчера в 08:55
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 02 января в 04:35
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:20
Общество

В России вводятся новые требования к электролампам

С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.
Российская газета вчера в 02:00
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