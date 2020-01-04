с чего всё началось

Солнце максимально 5 января максимально приблизится к Земле. Об этом сообщается на сайте Московского планетария. Как рассказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин, точку Перигелия наша планета пройдет в 10.48 мск.

Политика Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.

Происшествия В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.

Армия и оружие NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).

Армия и оружие В Иран доставили тело генерала Сулеймани В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Политика Германия решила убедить Иран не мстить за смерть Сулеймани Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что планирует в ближайшие дни начать диалог с Тегераном и сделать всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Общество Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.

Общество Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона 6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Армия и оружие NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.

Общество Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.