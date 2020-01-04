Общество
РИА НовостиСолнце максимально сближается с Землей
Солнце максимально 5 января максимально приблизится к Земле. Об этом сообщается на сайте Московского планетария. Как рассказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин, точку Перигелия наша планета пройдет в 10.48 мск.
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с чего всё началось
Расстояние между Солнцем и Землей станет минимальным в воскресенье, 5 января, и можно будет наблюдать самый большой солнечный диск в году, говорится в астрономическом прогнозе Московского планетария.РБКвчера в 23:34
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Московский планетарий анонсировал максимальное сближение Земли с Солнцем
Вечерняя Москвавчера в 22:38
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Политика
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
Происшествия
В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо
Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Кино
Актер Деревянко отметил качество визуальных эффектов во «Вторжении»
Армия и оружие
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Хоккей
Ковальчук получил в «Монреале» любимый номер
Энергетика
Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Баскетбол
Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Шарлотт»
Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который оформил трип-дабл из 39 очков, 12 подборов и 10 передач.
Политика
Германия решила убедить Иран не мстить за смерть Сулеймани
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что планирует в ближайшие дни начать диалог с Тегераном и сделать всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Армия и оружие
Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Теннис
Медведев помог сборной России обыграть Италию в первом матче ATP Cup
В матче сборных России и Италии в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup Даниил Медведев сыграл с Фабио Фоньини.
Общество
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Общество
Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Происшествия
Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы
Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна оказалась владелицей элитной квартиры в Москве
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна оказалась владелицей огромной элитной квартиры в Москве.
Армия и оружие
NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире
Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера
Происшествия
В Польше предотвратили покушение на министра юстиции
Преступник передал 23,5 тысячи евро сообщнику, который должен был устранить министра юстиции и прокурора.
Общество
Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух своих военных в Донбассе
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Армия и оружие
В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС
В 2020 году в российскую армию поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, самолеты оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.