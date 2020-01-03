Общество
Вести.RuСолнце максимально приблизилось к Земле
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца. Это дает возможность наблюдать самый большой диск Солнца в году, сообщает на своем сайте Московский планетарий.
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Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов
Компания, которая управляет аэропортом Стамбула, запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Происшествия
В ДТП в Охинском районе погиб человек
По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Авто
Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Авто
Названы способы зимой ускорить прогрев машины
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Общество
В Красноярском крае уровень воды поднялся из-за аномального тепла
ГУ МЧС России по Красноярскому краю Уровень в нескольких поселках Красноярского края поднялся из-за аномально теплой погоды.
Армия и оружие
Пушков оценил заявление Трампа об ударах по 52 иранским объектам
Президент США Дональд Трамп, заявив о готовности нанести удары по 52 иранским объектам, подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны Соединённых Штатов против Ирана, заявил сенатор Алексей Пушков.
Гаджеты
У Samsung готовы первые в мире 3-нанометровые транзисторы GAAFET
Год назад компания Samsung рассказала о планах развития технологии полупроводникового производства, которыми предусмотрено начать серийный выпуск продукции по 3-нанометровой технологии GAAFET в 2021 году.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Общество
Контактные зоопарки планируют запретить трогать животных
Российские контактные зоопарки, которые не закрылись после вступления в силу норм о запрете на их деятельность, планируют посадить животных в клетки и запретить посетителям их трогать, следует из опроса 2ГИС.
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
Политика
В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
Политика
В Хорватии начался второй тур президентских выборов
В Хорватии открылись участки на втором туре выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
Футбол
«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем
Пресс-служба «Баварии» подтвердила, что летом этого года вратарь «Шальке» Александр Нюбель станет игроком мюнхенской команды.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле двух посёлков
Армия и оружие