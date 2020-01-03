Общество

Вести.RuВести.RuСолнце максимально приблизилось к Земле

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца. Это дает возможность наблюдать самый большой диск Солнца в году, сообщает на своем сайте Московский планетарий.
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Астрофизики из московского планетария развеяли мифы об опасности сближения Земли и Солнца

Дни2405:46

Ученые оценили последствия максимального приближения Земли к Солнцу

РИА Новости05:42

Чем опасно сближение Солнца с Землей

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Температура воздуха может повыситься из-за сближения Солнца и Земли

Известия04:56

Астрономы назвали последствия максимального приближения Земли к Солнцу

РБК03:58

Солнце сегодня находится максимально близко к Земле

Эхо Москвы02:30

Солнце максимально сблизилось с Землей

Москва 2400:23
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Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов

Компания, которая управляет аэропортом Стамбула, запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.
РИА Новости 02:05
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости 03 января в 20:35
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости 02:05
Культура

Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

Культуромания 02:57
Политика

Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
РИА Новости 06:03
Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году.
Известия 05:21
Происшествия

В ДТП в Охинском районе погиб человек

По предварительной информации, в результате ДТП погиб пассажир внедорожника.
АСТВ 05:11
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Авто

Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети

Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
ГЛАС.RU 05:31
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
РИА Новости 02:46
Авто

Названы способы зимой ускорить прогрев машины

ToDay News Ufa 02 января в 08:21
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

РБК вчера в 22:48
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости вчера в 01:00
Общество

В Красноярском крае уровень воды поднялся из-за аномального тепла

ГУ МЧС России по Красноярскому краю Уровень в нескольких поселках Красноярского края поднялся из-за аномально теплой погоды.
РЕН ТВ 05:04
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

REGNUM 04:53
Армия и оружие

Пушков оценил заявление Трампа об ударах по 52 иранским объектам

Президент США Дональд Трамп, заявив о готовности нанести удары по 52 иранским объектам, подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны Соединённых Штатов против Ирана, заявил сенатор Алексей Пушков.
Парламентская газета 05:44
Гаджеты

У Samsung готовы первые в мире 3-нанометровые транзисторы GAAFET

Год назад компания Samsung рассказала о планах развития технологии полупроводникового производства, которыми предусмотрено начать серийный выпуск продукции по 3-нанометровой технологии GAAFET в 2021 году.
iXBT.com вчера в 08:04
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ вчера в 00:21
Общество

Контактные зоопарки планируют запретить трогать животных

Российские контактные зоопарки, которые не закрылись после вступления в силу норм о запрете на их деятельность, планируют посадить животных в клетки и запретить посетителям их трогать, следует из опроса 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 21:22
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Политика

В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.
РЕН ТВ 04:43
Хоккей

Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
RT на русском вчера в 07:50
Политика

В Хорватии начался второй тур президентских выборов

В Хорватии открылись участки на втором туре выборов президента, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.
РИА Новости 01:13
Футбол

«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем

Пресс-служба «Баварии» подтвердила, что летом этого года вратарь «Шальке» Александр Нюбель станет игроком мюнхенской команды.
Бомбардир.ру вчера в 05:13
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в обстреле двух посёлков

RT на русском 04:18
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

Pravda.Ru вчера в 09:07
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