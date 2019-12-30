Общество
Газета.RuСолнце максимально приблизилось к Земле
В воскресенье, 5 января, солнце максимально подошло близко к Земле . Об этом сообщает сайт Московского планетария со ссылкой на астронома Александра Якушечкина.
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с чего всё началось
Расстояние между Солнцем и Землей станет минимальным в воскресенье, 5 января, и можно будет наблюдать самый большой солнечный диск в году, говорится в астрономическом прогнозе Московского планетария.РБКвчера в 23:34
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Московский планетарий анонсировал максимальное сближение Земли с Солнцем
Вечерняя Москвавчера в 22:38
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