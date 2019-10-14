Экономика
Независимая газетаSolopharm не вписывается в проект маркировки лекарств
Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект. С 1 января 2020 года для избавления рынка от нелегальных препаратов и гарантии для пациентов в России станет обязательной маркировка всех лекарств.
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Политика
США добавили в санкционный список Минобороны и Минэнерго Турции
Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
Политика
США не выдали визы 18 российским дипломатам на нынешней сессии ГА ООН
Соединенные Штаты не выдали визы ряду российских делегатов, в связи с чем работу Первого комитета ГА ООН по темами разоружения и международной безопасности, а также Шестого комитета пришлось приостановить, а потом продолжить в ограниченном режиме.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Происшествия
Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах
«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Гаджеты
AMD подтвердила подготовку наборов логики B550 и B550A
В сентябре стало известно, что компания Hewlett-Packard готовит такие PC, а позднее в AMD подтвердили, что будут две модификации: B550 и B550A.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна
Авто
Супербюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Старт продаж новинки состоялся 30 сентября и за 10 дней индийским дилерам компании удалось собрать около 10 000 заказов на компактный кроссовер.
Армия и оружие
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Футбол
Яремчук: «Россия всем рассказывает, что возьмёт ЕВРО, Украине так нельзя, а то получим пинок»
Один из героев матч отбора на ЕВРО-2020 Украина - Португалия Роман Яремчук, ставший автором первого мяча в ворота действующих чемпионов Европы, подчеркнул, что расслабляться его команде нельзя, так как впереди ещё много работы.
Единоборства
Чеченский боец Хабиб Нурмагомедов выбрал соперником Тони Фергюсона
Пока глава UFC Дэйна Уайт заявляет о желании ирландца Конора Макгрегора взять реванш с Хабибом Нурмагомедовым, россиянин предпочитает американца Тони Фергюсона, - сообщает РИА Новости.
Авто
Bentley занялась очернительством новейшей модели Flying Spur
В стандартное оснащение нового Flying Spur в спецификации Blackline входят 21-дюймовые легкосплавные колесные диски 5 Tri-Spoke входят, а опционально доступны 22-дюймовые колесные диски Mulliner Driving.
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.