Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект. С 1 января 2020 года для избавления рынка от нелегальных препаратов и гарантии для пациентов в России станет обязательной маркировка всех лекарств.

Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств

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