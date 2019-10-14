Экономика

Независимая газетаНезависимая газетаSolopharm не вписывается в проект маркировки лекарств

Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект. С 1 января 2020 года для избавления рынка от нелегальных препаратов и гарантии для пациентов в России станет обязательной маркировка всех лекарств.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россияне лишатся жизненно важных лекарств

URA.Ru23:00

Основной поставщик физраствора оказался не готов к «инновациям» с маркировкой - СМИ

Царьград17:54

Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств

Независимая газета12:11

Крупнейший поставщик жизненно важных препаратов пригрозил остановить производство из-за проблем с маркировкой

Эхо Москвы14:30

Основной госпоставщик физраствора остановит производство из-за маркировки

РБК13:53

ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств

ТАСС16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Политика

Президент Эквадора аннулировал вызвавший протесты в стране указ

Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привёл к массовым протестам в стране.
RT на русском 21:40
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском 15:07
Общество

Москва встретила Покров день аномальным теплом

Если на Покров холодно и дует северный ветер, то она будет суровой, а если тепло – то мягкой.
МИР 24 12:41
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Экономика

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

РБК 11:09
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru 22:59
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Известия вчера в 20:53
Политика

Представитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам

США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Вести.Ru 21:22
Общество

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru 08:32
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели главы Абакана

МВД опубликовало видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РИА Новости 07:04
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК 15:43
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости 16:36
Гаджеты

Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android

Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 10:45
Политика

Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным

Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты.
РИА Новости 15:05
Футбол

Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной

Голами в составе сборной Украины отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти).
Gazeta.SPb 19:08
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 14:44
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Телеканал 360° вчера в 17:10
Политика

Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Футбол

Гризманн: нам придётся победить Молдавию и Албанию

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Турции (1:1).
Чемпионат 23:05
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Политика

Рейтинг Зеленского начал падать

Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Экономика

«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
Ведомости 18:01
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Гаджеты

Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет

Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Жеребцов
Бизнесмен
Советский и российский бизнесмен, основатель сети гипермаркетов «Лента» и «Норма», генеральный директор фармацевтической компании Solopharm. Основатель парусной ассоциации SB20 в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное