Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом.

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

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