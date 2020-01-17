Политика
РИА НовостиСоловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом.
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Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Экономика
Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов
Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
Общество
Гороскоп на 16 января: что ждет каждый знак зодиака
Восполнить недостаток сил Львам позволит спорт. Для Дев 16 января – это отличный день исправить свои ошибки.
Происшествия
Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме
При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
Политика
Денис Мацуев вошел в группу по внесению поправок в Конституцию России
Экономика
Должны ли ИП на ЕНВД вести учет своих доходов
Минфин рассказал, должны ли предприниматели, применяющие ЕНВД, вести бухгалтерский учет.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Политика
Financial Times: Мишустин ничего не знал о своем грядущем назначении
Financial Times: Мишустин ничего не знал о своем грядущем назначении Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) узнал о своем выдвижении уже после отставки Дмитрия Медведева.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Технологии
СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год
В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Политика
Порошенко заявил, что в послании Путина есть угроза Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что в послании главы России Владимира Путина Федеральному собранию есть угроза.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасностях крещенских купаний
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Шоу-бизнес
Стало известно о смерти 65-летней бывшей жены Дмитрия Иванова
Певица пытается доказать через суд, что их брак с Дмитрием был фиктивным. Журналисты разыскали близких той самой первой жены Иванова.
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Хоккей
Линус Умарк по окончании сезона может покинуть «Салават Юлаев»
По окончании хоккейного сезона 32-летний шведский нападающий может покинуть «Салават Юлаев».
Гаджеты
Новый iPhone догонит по производительности MacBook Pro
По его данным, iPhone 12 наделят 5-нм процессором A14, который обеспечит будущую модель производительностью на уровне 15-дюймового MacBook Pro.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Общество
«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Происшествия
Застряли в пути: на трассе Оренбург-Орск эвакуировали 40 автомобилей
На закрытом участке дороги Оренбург-Орск до 170 км трассы у посёлка Краснощеково застряли 40 машин.
Футбол
Российскую премьер-лигу расширят до 18 команд
Российскую премьер-лигу расширят с 16 до 18 команд.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.