Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом.
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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