Политика
РИА НовостиСоловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом.
Читать в источнике
Оценить784
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
Происшествия
ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Кино
Новый сериал по Стивену Кингу «Темная башня» отменен
Компания Amazon отменила съемки сериала "Темная башня" по произведениям Стивена Кинга после просмотра пилотного эпизода.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Здоровье
Сроки ожидания медицинской помощи сократились в Оренбуржье
Сроки ожидания медицинской помощи изменились в Оренбуржье в 2020 году.
Политика
Мишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка
ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
Политика
Познер дал характеристику Мишустину
Журналист Владимир Познер дал характеристику новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись 20 машин, есть погибший
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Игры
Mail.ru Group заработала на приложениях больше владельцев Angry Birds
По итогам 2019 года в тройке европейских разработчиков мобильных приложений с наибольшими доходами оказались две компании с российскими корнями, следует из данных аналитической компании App Annie, предоставленных РБК.
Общество
В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»
Метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в декабре попал микрометеороид, сохранил работоспособность, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
Общество
В Москве откроют 46 мест для крещенских купаний
В Москве откроют 46 площадок для традиционных крещенских купаний. Об этом сообщается на сайте мэра столицы в пятницу, 17 января.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Политика
«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд
Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Экономика
Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию
Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Экономика
Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Общество
Эксперты Numbeo составили рейтинг самых дорогих городов мира
Города Швейцарии заняли первые пять мест в рейтинге самых дорогих городов мира.