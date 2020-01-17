Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом.

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Политика Премьер-министр Украины написал заявление об отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".

Происшествия ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.

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