Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом.
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Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
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Григорий Амнуэль
Режиссёр
Советский и российский режиссёр, журналист, сценарист, общественный деятель и политик, организатор поездок делегаций российских парламентариев в страны НАТО. Бывший ответственный секретарь депутатской группы Государственной думы по связям с парламентами стран Бенилюкса.
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