Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Журналист вступил в спор об истории с приглашенным экспертом.
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Амнуэль оправдал убийство наших дипломатов поляками. Соловьёв перешёл на крик, услышав перевирание фактов

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Телеведущий Соловьев накричал на эксперта из-за Польши

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Соловьев накричал на гостя в прямом эфире

URA.Ruвчера в 21:57

Соловьев сорвался на крик в прямом эфире своей программы

Телеканал 360°вчера в 22:59

Соловьев поругался с историком Амнуэлем в прямом эфире своей программы

ФАНвчера в 21:27

Соловьев поднял голос на эксперта в эфире своей передачи

Московский Комсомолецвчера в 21:16

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

РИА Новостивчера в 20:25
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Политика

Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина

КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.
РБК вчера в 04:50
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
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Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»

По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Soccer.ru вчера в 12:23
Общество

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
Политика

«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Прямым текстом в документе российские экспортные газопроводы никогда не упоминались, но европейские чиновники не скрывали, что в первую очередь изменения вызваны желанием ограничить «Газпром» в возможности использования «Северного потока – 2». Обновленная версия Газовой директивы была утверждена весной прошлого года.
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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
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Климова снялась в купальнике на пляже острова Бали

На кадрах актриса идет по пляжу в бело-голубом купальнике. Кроме того, звезда запечатлела на память потрясающей красоты закат.
Телепрограмма 00:22
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Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках

Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
ТАСС 00:35
Армия и оружие

Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток

Париж направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток, чтобы поддержать французские военные операции в регионе, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана.
РБК вчера в 14:39
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Политика

Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Происшествия

Прокуратура назвала причину пожара на плавбазе «Петр Житников»

Дальневосточная транспортная прокуратура внесла представления капитанам морских портов Владивостока и Находки за пожар на плавбазе «Петр Житников», сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 21:45
Общество

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
REGNUM вчера в 18:00
Политика

Зеленский снизил возраст призыва в армию

Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
VSE42.RU вчера в 11:28
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
ТАСС 00:56
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Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов

Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Хайтек+ вчера в 08:55
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
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Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
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Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

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Дима Билан готовится к очередной операции на ноге

Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
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Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

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Происшествия

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Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
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«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

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Взгляд.ру вчера в 07:22
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Математики указали на ошибки Гитлера во Второй мировой войне

Какие просчеты допустил Гитлер по версии британских историков Нацистская Германия имела возможность выиграть Битву за Британию и, возможно, существенно повлиять на исход Второй мировой войны, если бы приняла ряд иных стратегических решений.
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Григорий Амнуэль
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Советский и российский режиссёр, журналист, сценарист, общественный деятель и политик, организатор поездок делегаций российских парламентариев в страны НАТО. Бывший ответственный секретарь депутатской группы Государственной думы по связям с парламентами стран Бенилюкса.
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