Политика

ИзвестияИзвестияСоловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», — написал Соловьев в Telegram-канале. 7 декабря СНБО Украины в ходе закрытого заседания согласовал сценарий реинтеграции Донбасса.
Читать в источнике
Комментировать267
с чего всё началось
Вам же уже [президент России Владимир] Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», – написал Соловьев в своем Telegram-канале
.
Взгляд.рувчера в 18:33

Подробнее о событии

Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

Известия02:20

Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина по Донбассу

РИА Новостивчера в 16:58

Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу

Газета.Ruвчера в 23:13

Соловьев напомнил предупреждение Путина о последствиях эскалации в Донбассе

Взгляд.рувчера в 19:49

Соловьёв напомнил Киеву предостережение Путина

News.ruвчера в 17:27

Соловьев напомнил Украине о предупреждении Путина из-за Донбасса

URA.Ruвчера в 17:21

Соловьев напомнил Киеву предупреждение Путина о Донбассе

РБК00:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС 01:27
Авто

Определены самые популярные марки автомобилей в России

Мойка78 вчера в 23:01
Транспорт

РЖД ввели новый график движения поездов

РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
REGNUM вчера в 21:11
Политика

Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко

"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 01:18
Спорт

Большунов одержал победу в скиатлоне на Кубке мира в Норвегии

ProstoProSport вчера в 08:38
Киберспорт

Bethesda объявила о прекращении поддержки The Elder Scrolls: Legends

Bethesda объявила о прекращении активной поддержки The Elder Scrolls: Legends.
Gmbox.ru вчера в 08:23
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Экономика

В США вторую неделю спекулируют на курсе рубля

В США вторую неделю спекулируют на курсе рубля, а за это время стоимость российской национальной валюты снизилась на 0,3%. Ставки на рост делают на Чикагской товарной бирже.
Актуальные Новости вчера в 12:45
Здоровье

В Алтайском крае зафиксированы первые случаи гриппа

Первые случаи гриппа выявлены в Алтайском крае с начала сезона подъема заболеваний ОРВИ. Об этом сообщает "МК на Алтае".
Толк вчера в 09:15
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

Газета.Ru 01:35
Происшествия

В Индии 32 человека погибли в результате пожара на фабрике

Не менее 32 человек погибли в результате пожара на фабрике в столице Индии — Нью-Дели.
REGNUM 00:47
Общество

Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

Алиса Бруновна Фрейндлих родилась в Ленинграде.
Россия – Культура 02:05
Происшествия

Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
REGNUM 02:49
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия вчера в 16:02
Происшествия

На переправе в Сыктывкаре утонула машина с людьми

Обошлось без жертв Этим утром в сыктывкарском местечке Алешино утонула машина с людьми.
Pro Город Сыктывкар 02:20
Единоборства

Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе

Голландский тяжеловес Алистар Оверим получил травму при нокаутирующем ударе от суринамца Жаирзиньо Розенструйка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне.
Lenta.ru 01:47
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 06 декабря в 04:40
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.
Известия вчера в 20:27
Политика

Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть закон о языке

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует обязать средства массовой информации публиковать материалы одновременно на языке национальных меньшинств и государственном.
RuNews24.ru 06 декабря в 11:51
Общество

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
РИА Новости вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Вера Брежнева на сцене Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

Певица Вера Брежнева в ходе своего выступления на сцене Comedy Club дала «почву» для слухов представителям желтой прессы, пошутив о романе с юмористом Сергеем Светлаковым.
Shraibikus News 02:29
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 06 декабря в 14:20
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Армия и оружие

Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Lenta.ru вчера в 10:54
Космос

Исследователи находят смесь, заставляющую озера Титана извергать азот

AstroNews.ru 04 декабря в 18:19
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Известия 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное