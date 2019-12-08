Политика
ИзвестияСоловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», — написал Соловьев в Telegram-канале. 7 декабря СНБО Украины в ходе закрытого заседания согласовал сценарий реинтеграции Донбасса.
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с чего всё началось
Вам же уже [президент России Владимир] Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.Взгляд.рувчера в 18:33
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