Политика
Российская газетаСоловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
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с чего всё началось
Вам же уже [президент России Владимир] Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.Взгляд.рувчера в 18:33
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