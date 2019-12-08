Политика

Российская газетаРоссийская газетаСоловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Читать в источнике
Комментировать387
с чего всё началось
Вам же уже [президент России Владимир] Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», – написал Соловьев в своем Telegram-канале
.
Взгляд.рувчера в 18:33

Подробнее о событии

Соловьев напомнил Украине о словах Путина по Донбассу

Газета.Ru04:45

Соловьёв напомнил Киеву об опасности эскалации конфликта в Донбассе

RT на русском01:07

Соловьев напомнил Украине о предупреждении Путина из-за Донбасса

URA.Ruвчера в 17:21

Соловьев напомнил предупреждение Путина о последствиях эскалации в Донбассе

Взгляд.рувчера в 19:49

Соловьёв напомнил Киеву предостережение Путина

News.ruвчера в 17:27

Соловьев напомнил Киеву предупреждение Путина о Донбассе

РБК00:44

Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

РИА Новостивчера в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства.
Газета.Ru 05 декабря в 07:24
Наука

Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Интерфакс 05:12
Происшествия

Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Коммерсантъ 03:30
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Герцег прокомментировала слухи о своем романе с Меладзе

Редакция uznayvse.ru напоминает, что слухи о том, что Константин изменяет своей супруге – Вере Брежневой – с юной солисткой, циркулируют в прессе уже около года.
Uznayvse.ru вчера в 18:02
Спорт

Усманов с открытым письмом обратился к WADA

ТАСС Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и призвал не допустить дискриминации "чистых" российских спортсменов из-за решения комиссии по соответствию РУСАДА.
РЕН ТВ 06:32
Музыка

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Согласно ежегодному рейтингу, который опубликовал журнал Forbes, самым высокооплачиваемым музыкантом мира этого года стала американская певица Тейлор Свифт.
Республика Татарстан вчера в 05:36
Политика

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

РБК 07:28
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Политика

В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции

РИА Новости 06:37
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Происшествия

Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Известия 06:31
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала во всей красе, как кормит сына грудью

Регина Тодоренко показала во всей красе, как кормит сына грудью Сегодня сын Регины Тодоренко празднует день рождения.
Экспресс газета 05 декабря в 06:10
Политика

Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
РИА Новости 07:29
Единоборства

WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком

Актуальные Новости 04:59
Фигурное катание

Бутырская: Загитова выглядит не толстой, а женственной

Первая в истории российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила физическую форму обладательницы золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане Алины Загитовой.
RT на русском 06:38
Футбол

Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»

Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Prognozist вчера в 13:20
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
РИА Новости 05:45
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Культура

Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан

Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Москва 24 05:09
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru 05:41
Футбол

Новым главным тренером «Оренбурга» стал Емельянов

«Оренбург» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера клуба Константина Емельянова.
Чемпионат 01:47
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости вчера в 20:44
Политика

Адвокат Жукова спонсирует украинских карателей в Донбассе

Казалось бы, как юрист Новиков должен понимать, что действия ЗСУ-ВСУ в Донбассе — это именно преступления, а вовсе не «антитеррористическая операция»: под обстрелами гибнут не только взявшие в руки оружие, но и мирные жители, включая детей.
ФАН вчера в 07:18
Игры

Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect

Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Игромания.ру 05 декабря в 09:29
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Общество

Мэр Липецка Уваркина объяснила появление видео с матом в парке

Газета.Ru вчера в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное