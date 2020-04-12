Коронавирус
Lenta.ruСоловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал для телеканала «Царьград» высказывание Уткина о том, что ему «не нужно такое государство».
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с чего всё началось
Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным", - отметил Соловьёв. Он добавил, что такой, как Уткин, не способен никого дискредитировать, тем более страну или журналистику. Только самого себя, но, по мнению Соловьёва, его коллега уже давно это сделал.Царьградвчера в 12:30
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Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов
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Общество
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В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
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Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
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Коммерсантъ вчера в 14:25
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Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
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Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
ТАСС 06:57
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Борис Джонсон выписан из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
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В Тольятти произошёл крупный пожар на складе
RT на русском 08:03
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Здоровье
Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков
От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 02:16
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Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Общество
В ФРГ впервые число выздоровевших превысило число зараженных
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Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
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В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
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В Кремле допустили перенос парада Победы
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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
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Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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RT на русском 03:46
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Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
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Газета.Ru вчера в 17:59
Армия и оружие
Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в Севастополь
Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" прибыли на рейд Севастополя из длительного похода.
Sudostroenie.info 10 апреля в 07:59
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В Свердловской области выявили еще 4 случая коронавируса
По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Василий Уткин разочаровался в государстве
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Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье
Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
Чита.Ру 07:08