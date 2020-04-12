Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным", - отметил Соловьёв. Он добавил, что такой, как Уткин, не способен никого дискредитировать, тем более страну или журналистику. Только самого себя, но, по мнению Соловьёва, его коллега уже давно это сделал.

с чего всё началось

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал для телеканала «Царьград» высказывание Уткина о том, что ему «не нужно такое государство».

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