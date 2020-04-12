Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСоловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал для телеканала «Царьград» высказывание Уткина о том, что ему «не нужно такое государство».
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с чего всё началось

"Вот этот человек?": Соловьёв о том, почему не стоит верить отказавшемуся от России Василию Уткину

Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным", - отметил Соловьёв. Он добавил, что такой, как Уткин, не способен никого дискредитировать, тем более страну или журналистику. Только самого себя, но, по мнению Соловьёва, его коллега уже давно это сделал.
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Общество

Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов

Во вторник и среду ожидается температура около нормы, а в четверг — вновь на 4 градуса ниже нормы, передает ТАСС.
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Общество

Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
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Общество

Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии

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В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
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Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Белоруссии выросло до 26 человек

К 12 апреля на всей территории Белоруссии от коронавируса умерли 26 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.
Полит.ру 05:46
Общество

В Испании за сутки коронавирус унес жизни 600 человек

За минувшие сутки на территории Испании скончались 619 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".
Аргументы недели 06:07
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи

Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
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Политика

Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения

Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
ТАСС 06:57
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Общество

Борис Джонсон выписан из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
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Происшествия

В Тольятти произошёл крупный пожар на складе

RT на русском 08:03
Общество

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
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Здоровье

Онколог объяснил опасность коронавируса для курильщиков

От коронавируса не могут защитить курение или другие вредные привычки.
Live24 02:16
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
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Общество

В ФРГ впервые число выздоровевших превысило число зараженных

В Германии, впервые за время пандемии коронавируса, число выздоровевших превысило число зараженных.
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
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Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
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Общество

В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
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Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
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Политика

Макрон допустил дальнейшее закрытие границ

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru вчера в 08:28
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Религия

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
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Наука

Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции

Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
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Общество

Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина

Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Армия и оружие

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в Севастополь

Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" прибыли на рейд Севастополя из длительного похода.
Sudostroenie.info 10 апреля в 07:59
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Здоровье

В Свердловской области выявили еще 4 случая коронавируса

По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:18
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Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
2,6K
Общество

Коронавирус подтвердился у мамы и ребёнка в Забайкалье

Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у мамы и ребёнка в Забайкальском крае, сообщила 12 апреля во время прямого эфира руководитель Роспотребнадзора по краю Светлана Лапа.
Чита.Ру 07:08
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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