Коронавирус
Lenta.ruСоловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал для телеканала «Царьград» высказывание Уткина о том, что ему «не нужно такое государство».
Читать в источнике
Оценить796
с чего всё началось
Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным", - отметил Соловьёв. Он добавил, что такой, как Уткин, не способен никого дискредитировать, тем более страну или журналистику. Только самого себя, но, по мнению Соловьёва, его коллега уже давно это сделал.Царьградвчера в 12:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 06:57
Политика
Песков рассказал об интенсивности графика Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
Общество
Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву
Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.
РИАМО вчера в 08:15
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции.
RT на русском 07:01
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Общество
Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Технологии
В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin
Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.
РБК 06:58
Общество
В Курской области умер первый больной коронавирусом
По последним данным, в Курской области зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Коммерсантъ 05:31
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Общество
В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных
Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.
Известия 04:42
Здоровье
32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек.
Время Н 10 апреля в 04:09
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Наука
Ученые выяснили, как далеко может распространяться коронавирус
Новое исследование китайских ученых показало, что коронавирусная инфекция COVID-19 может распространяться через аэрозольные частицы на расстоянии 13 футов, или 4 метров от больного, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на исследование.
РИА Новости 07:14
Общество
У коронавируса нашли новые симптомы
В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 13:11
Происшествия
Рязанцев на самоизоляции предупредили о мошенниках
Мошенники придумали новый способ обмана людей в период режима самоизоляции.
Рязань.Лайф 02:33
Религия
Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
Религия
Пасхальные службы в храмах Москвы и Подмосковья пройдут без прихожан
В преддверии Пасхи и по благословению Патриарха Кирилла в московских храмах и храмах Подмосковья проведут неделю служб без прихожан — с 12 по 19 апреля, то есть — и во время празднования Воскресения Христова.
Росбалт 05:55
Общество
Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках
Радио Sputnik вчера в 12:39
Происшествия
В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру
При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
Российская газета 05:51
Общество
В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС
Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
Кино
Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Ранее вышел трейлер в котором показали фрагменты, из-за которых мультфильм получил рейтинг R. Режиссером мультфильма – Итан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»).
Cyber.sports.ru 06:35
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания 10 апреля в 10:42
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного
Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
Народные новости вчера в 13:30
Авто
Появились фото салона кроссовера Kia Sonet
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня вчера в 04:25
Религия
Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии
Нынешняя пандемия коронавируса призвана заставить людей задуматься о смысле своей жизни, понять, что не хлебом единым жив человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.
Вести.Ru 06:32