Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСоловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал для телеканала «Царьград» высказывание Уткина о том, что ему «не нужно такое государство».
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с чего всё началось

"Вот этот человек?": Соловьёв о том, почему не стоит верить отказавшемуся от России Василию Уткину

Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным", - отметил Соловьёв. Он добавил, что такой, как Уткин, не способен никого дискредитировать, тем более страну или журналистику. Только самого себя, но, по мнению Соловьёва, его коллега уже давно это сделал.
Царьградвчера в 12:30

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Соловьев назвал больным комментатора Уткина, которому не нужна Россия в период эпидемии

URA.Ruвчера в 21:16
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Общество

В Подмосковье ввели электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
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Общество

Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве

Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
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Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС 05:49
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Политика

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 06:57
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Политика

Песков рассказал об интенсивности графика Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
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Общество

В Хабаровске сел самолет «Авроры», доставивший россиян из Южной Кореи

РИА Новости 06:18
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Общество

Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.
РИАМО вчера в 08:15
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Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции.
RT на русском 07:01
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Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Общество

Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Технологии

В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin

Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.
РБК 06:58
Общество

В Курской области умер первый больной коронавирусом

По последним данным, в Курской области зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Коммерсантъ 05:31
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
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Общество

В ФРГ число выздоровевших впервые превысило число зараженных

Количество выздоровевших пациентов после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных.
Известия 04:42
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Здоровье

32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области

Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек.
Время Н 10 апреля в 04:09
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Наука

Ученые выяснили, как далеко может распространяться коронавирус

Новое исследование китайских ученых показало, что коронавирусная инфекция COVID-19 может распространяться через аэрозольные частицы на расстоянии 13 футов, или 4 метров от больного, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на исследование.
РИА Новости 07:14
Общество

У коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 13:11
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Происшествия

Рязанцев на самоизоляции предупредили о мошенниках

Мошенники придумали новый способ обмана людей в период режима самоизоляции.
Рязань.Лайф 02:33
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Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
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Религия

Пасхальные службы в храмах Москвы и Подмосковья пройдут без прихожан

В преддверии Пасхи и по благословению Патриарха Кирилла в московских храмах и храмах Подмосковья проведут неделю служб без прихожан — с 12 по 19 апреля, то есть — и во время празднования Воскресения Христова.
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Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik вчера в 12:39
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Происшествия

В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру

При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
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Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
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Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Ранее вышел трейлер в котором показали фрагменты, из-за которых мультфильм получил рейтинг R. Режиссером мультфильма – Итан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»).
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Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала романтический подарок от нового возлюбленного

Модель Алена Шишкова показала поклонникам видео с подарком от таинственного возлюбленного.
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Авто

Появились фото салона кроссовера Kia Sonet

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
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Религия

Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии

Нынешняя пандемия коронавируса призвана заставить людей задуматься о смысле своей жизни, понять, что не хлебом единым жив человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.
Вести.Ru 06:32
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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