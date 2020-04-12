Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСоловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал для телеканала «Царьград» высказывание Уткина о том, что ему «не нужно такое государство».
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с чего всё началось

"Вот этот человек?": Соловьёв о том, почему не стоит верить отказавшемуся от России Василию Уткину

Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным", - отметил Соловьёв. Он добавил, что такой, как Уткин, не способен никого дискредитировать, тем более страну или журналистику. Только самого себя, но, по мнению Соловьёва, его коллега уже давно это сделал.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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