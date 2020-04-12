Коронавирус
Lenta.ruСоловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал для телеканала «Царьград» высказывание Уткина о том, что ему «не нужно такое государство».
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с чего всё началось
Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным", - отметил Соловьёв. Он добавил, что такой, как Уткин, не способен никого дискредитировать, тем более страну или журналистику. Только самого себя, но, по мнению Соловьёва, его коллега уже давно это сделал.Царьградвчера в 12:30
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Газета.Ru 03:14
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Новые Известия 05:01
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В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
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Астрономы предупредили о приближении к Земле очередного астероида огромных размеров, сообщил портал "Планета новости".
Радио Sputnik 10 апреля в 05:08
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Здоровье
В Омске еще у двоих человек выявили коронавирус
Общее число жителей Омской области, зараженных COVID-19, выросло до 19 человек.
Омскрегион 02:26
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Общество
Для водителей Кубани ввели «беспропускное окно»
«КИ» писали, что на Кубани до 18 апреля продлили карантин. Однако для жителей ввели некоторые послабления.
Краснодарские известия вчера в 10:25
Общество
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Вести.Ru 04:30
Биатлон
Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
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В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58
Авто
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Компания General Motors объявила старт продаж обновленной версии седана Chevrolet Monza, который является удешевленным аналогом Chevrolet Cruze последнего поколения.
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Происшествия
В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости 04:29
Космос
Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance
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iXBT.com 03:01
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РИА Новости вчера в 05:42
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В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
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Российская газета вчера в 09:13
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Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Сеула
Вечерняя Москва 05:17
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
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Lenta.ru вчера в 23:40
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Вирусолог из Бельгии прогнозирует коллапс футбольных турниров
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Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
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РБК 02:17
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Актеры «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала
Все главные актеры телесериала «Сваты» будут сниматься в продолжении проекта, в седьмом сезоне которого появятся новые персонажи и случатся интересные события.
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