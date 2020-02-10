Политика
Lenta.ruСоловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Об этом журналист заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube.
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Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Политика
В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
Общество
Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина
Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Происшествия
Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН
Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
Культура
Скончался известный композитор Сергей Слонимский
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Политика
Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной
Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
Над Красноярском кружит самолет перед экстренной посадкой
Футбол
Фред: «Нашей команде недостает сплоченности, у нас много проблем»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред в общении с De Sola прокомментировал проблемы команды.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Технологии
Samsung сокращает своё присутствие на MWC 2020 из-за коронавируса
Компания Samsung вслед за Ericsson, LG и NVIDIA решила пересмотреть планы по своему присутствию на выставке MWC (Mobile World Congress) 2020, стартующей в конце месяца в Барселоне.
Армия и оружие
В США назвали препятствие для победы в войне с Россией
Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
Общество
Рядом с магазинами Metro могут появиться жилье, офисы и гостиницы
На участках сети Metro Cash & Carry могут появиться жилье, офисы и гостиницы.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
Экономика
В Москве впервые с 2014 года выросли темпы открытия торговых центров
В Knight Frank отметили, что в следующем году новых торговых центров в столице может стать еще больше, а их арендопригодная площадь составит около 1 млн кв. м. Объясняется это в том числе тем, что открытие некоторых объектов было перенесено с 2019 года.
Армия и оружие
Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе
Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Общество
Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских из-за беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить ряд чиновников, а также полицейских в связи с беспорядками на юге страны.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина исполнила композицию Into the Unknown («Вновь за горизонт») из мультипликационного фильма «Холодное сердце 2» вместе с певицами из десятка стран на проходящей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар».
Общество
Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года
Шарлиз Терон Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель.