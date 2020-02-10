Политика

Lenta.ruLenta.ruСоловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Об этом журналист заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Взгляд.ру00:57

Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Lenta.ruвчера в 21:37

Соловьев обозвал мэра Львова

Телеканал 360°вчера в 19:23

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Красная веснавчера в 20:03

Соловьёв назвал сволочью мэра Львова, отказавшегося передать в РФ прах советского разведчика

Life.ruвчера в 19:59

Соловьев в прямом эфире оскорбил украинского мэра

URA.Ruвчера в 21:29

Соловьев назвал сволочью мэра Львова

РИА Новостивчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
Политика

Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
ФАН вчера в 17:48
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Политика

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
RT на русском 01:26
Общество

Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.
Российская газета 02:29
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета 07 февраля в 11:15
Происшествия

Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН

Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
РБК 02:06
Культура

Скончался известный композитор Сергей Слонимский

Красная весна вчера в 07:06
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru вчера в 05:32
Политика

Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
RT на русском 02:23
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 02:28
Происшествия

Над Красноярском кружит самолет перед экстренной посадкой

Городские новости. Красноярск 02:37
Футбол

Фред: «Нашей команде недостает сплоченности, у нас много проблем»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред в общении с De Sola прокомментировал проблемы команды.
Soccer.ru 08 февраля в 09:34
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Технологии

Samsung сокращает своё присутствие на MWC 2020 из-за коронавируса

Компания Samsung вслед за Ericsson, LG и NVIDIA решила пересмотреть планы по своему присутствию на выставке MWC (Mobile World Congress) 2020, стартующей в конце месяца в Барселоне.
3DNews вчера в 10:38
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
REGNUM 00:22
Общество

Рядом с магазинами Metro могут появиться жилье, офисы и гостиницы

На участках сети Metro Cash & Carry могут появиться жилье, офисы и гостиницы.
Ведомости вчера в 16:26
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
RT на русском 01:36
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
РЕН ТВ 08 февраля в 20:37
Экономика

В Москве впервые с 2014 года выросли темпы открытия торговых центров

В Knight Frank отметили, что в следующем году новых торговых центров в столице может стать еще больше, а их арендопригодная площадь составит около 1 млн кв. м. Объясняется это в том числе тем, что открытие некоторых объектов было перенесено с 2019 года.
РБК вчера в 22:00
Армия и оружие

Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Lenta.ru 01:05
Общество

Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских из-за беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить ряд чиновников, а также полицейских в связи с беспорядками на юге страны.
Московский Комсомолец 02:43
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Российская джазовая певица Анна Бутурлина исполнила композицию Into the Unknown («Вновь за горизонт») из мультипликационного фильма «Холодное сердце 2» вместе с певицами из десятка стран на проходящей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар».
Известия вчера в 22:17
Общество

Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года

Шарлиз Терон Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель.
Газета.Ru 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное