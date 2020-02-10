Политика

Lenta.ruLenta.ruСоловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Об этом журналист заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube.
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Владимир Соловьев
Мы люди, живущие в атмосфере уважения к подвигу и павшим в бою, понимаем, что сама идея, высказанная Садовым, совершенно омерзительна. Она противоречит нашему общему прошлому, общему пониманию и уважению прав и людей.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости вчера в 18:59

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