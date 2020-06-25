Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве. Об этом он рассказал в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,9K

Экономика Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке «Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме. 6

Политика В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17 Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины. 293

Авто Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала. 33

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Общество ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет «Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении. 223

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Экономика Эксперт допустил возможность кризиса, сравнимого с Великой депрессией "Вся статистика МВФ говорит о том, что по историческим меркам масштабы падения превзойдут совокупные потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут аналогичны последствиям Великой депрессии тридцатых годов прошлого века", — приводит слова эксперта агентство РИА Новости.

Общество Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе Следующая рабочая неделя будет короче в связи с голосованием по поправкам к Конституции 1 июля, напомнили 25 июня в Роструде.