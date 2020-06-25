Происшествия
Lenta.ruСоловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве. Об этом он рассказал в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Что увидела контрразведка? Соловьёв раскрыл детали провокации перед парадом в Москве
Царьградвчера в 23:07
Соловьев прокомментировал инцидент с разбившим машину ФСО солдатом на параде Победы
Газета.Ruвчера в 20:34
Владимир Соловьев прокомментировал нападение солдата на машину ФСО
Общественная служба новостейвчера в 19:44
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
Экономика
Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке
«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
РБК 23 июня в 12:18
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com вчера в 04:59
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости 23 июня в 02:06
Общество
Акция «Лучи Победы» прошла по всей России
Вести.Ru вчера в 20:15
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com вчера в 12:15
Происшествия
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 10 человек
Число погибших в результате землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики возросло до 10.
РБК вчера в 23:36
Космос
NASA показало, как выглядит закат Солнца на разных планетах
ФАН вчера в 11:51
Авто
Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали
Изображения салона и технические характеристики нового Carnival компания Kia пока не опубликовала.
Тарантас Ньюс вчера в 02:40
Общество
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет
Граждане России, которым уже направлены данные выплаты ранее, могут не подавать документы еще раз — пособие поступит на их счет автоматически.
Замана 23 июня в 13:30
Армия и оружие
Египет начинает собственную военную игру в Ливии
Разные государства поддерживают разные стороны конфликта, исходя из собственных интересов.
Взгляд.ру 22 июня в 09:30
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
REGNUM вчера в 23:27
Кино
Премьеру нового сезона «Рассказа служанки» перенесли на 2021 год
Стриминговый сервис Hulu отложил выпуск четвёртого сезона «Рассказа служанки» до 2021 года.
News.ru 23 июня в 11:55
Общество
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН вчера в 09:07
Здоровье
Врачи предупредили об опасности сливочного масла
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в интервью телеканалу «Звезда» заявила, что употреблять в пищу сливочное масло опасно для жизни, если в нем содержатся трансжиры.
The Penza Post вчера в 09:26
Политика
Владимир Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника подо Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
ТК Звезда вчера в 14:50
Политика
Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском вчера в 12:16
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Экономика
Эксперт допустил возможность кризиса, сравнимого с Великой депрессией
"Вся статистика МВФ говорит о том, что по историческим меркам масштабы падения превзойдут совокупные потери финансового кризиса 2008-2010 годов и будут аналогичны последствиям Великой депрессии тридцатых годов прошлого века", — приводит слова эксперта агентство РИА Новости.
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Общество
Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе
Следующая рабочая неделя будет короче в связи с голосованием по поправкам к Конституции 1 июля, напомнили 25 июня в Роструде.
Известия вчера в 21:09
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
Политика
Социолог: Глава Хакасии может лишиться своего кресла
Любовь-любовью, но есть мнение, что глава Хакасии может лишиться своего кресла.
ИА Хакасия вчера в 22:55
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Общество
В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы
Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны расчёты произвели 30 залпов.
Говорит Москва вчера в 16:50
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело вчера в 06:58