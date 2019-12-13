Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России «трепом»

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Экономика Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.

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