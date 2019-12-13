Политика
РИА НовостиСоловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России «трепом»
Телеведущий Владимир Соловьев назвал "пустым трепом" заявление президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российским журналистам.
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Соловьев назвал «пустым трепом» слова Зеленского о российских журналистах
Журналистская правдавчера в 11:30
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Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
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Турция станет первой страной с пулеметами-дронами на вооружении
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Напомним, Пушилин обвинил Киев в искажении текста итогового коммюнике саммита "Нормандской четверки" и заявил, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения встречи в Париже не могут быть выполнены, пока украинская сторона не вернется к первоначальному варианту документа.
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Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
Армия и оружие
Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы
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Общество
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Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
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Сотрудники пожарной службы полностью ликвидировали возгорание в ангаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
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Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в субботу в Тихом океане у берегов Вануату.
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отправился в Тулун
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Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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В одной из табачных лавок на Центральном рынке Севастополя продавец предложила целый ассортимент круглых чёрных с цветными элементами дизайна баночек снюса на любой вкус, отличающихся крепостью и ароматическими добавками.