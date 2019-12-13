Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России «трепом»

Телеведущий Владимир Соловьев назвал "пустым трепом" заявление президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российским журналистам.
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Соловьев назвал «трепом» слова Зеленского о журналистах из РФ

Piter.tvвчера в 13:33

Соловьев назвал слова Зеленского пустым трепом

Lenta.ruвчера в 12:22

Соловьев назвал трепом приглашение Зеленского российским журналистам

ИА Новороссиявчера в 11:00

Соловьев назвал «пустым трепом» слова Зеленского о российских журналистах

Журналистская правдавчера в 11:30

Соловьев назвал слова Зеленского «пустым трепом»

URA.Ruвчера в 11:12

Зеленского в Москве назвали лжецом и треплом из-за журналистов

Утро.ruвчера в 11:41

Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России «трепом»

РИА Новостивчера в 10:40
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Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

RT на русском 01:56
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

REGNUM вчера в 19:17
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Общество

Около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах

Более 10 тыс. школ в России уже запретили использование мобильных телефонов во время занятий.
ТАСС вчера в 23:53
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия

Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

ТАСС 00:56
Политика

Песков подтвердил попытки «разговора на повышенных тонах» в Париже

В ходе саммита "нормандской четверки" в Париже порой были попытки вести беседу на повышенных тонах, но разговор в целом был рабочий, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 01:38
Космос

Россия и Япония разработают лунного робота

НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.
ТАСС вчера в 19:50
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Политика

КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию протеста в поддержку экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко

КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию протеста в поддержку экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и других руководителей-коммунистов.
Эхо Москвы 01:02
Экономика

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
РБК вчера в 21:05
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

Военное обозрение 01:30
Армия и оружие

Турция станет первой страной с пулеметами-дронами на вооружении

Новые Известия вчера в 12:03
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким — лишь 16,6%, до 48,8 руб. Дорожают как отечественные, так и импортные яблоки, отмечает руководитель практики АПК "НЭО Центра" Ксения Безшлях.
РБК 01:12
Политика

Пушилин выдвинул Украине очередной ультиматум

Напомним, Пушилин обвинил Киев в искажении текста итогового коммюнике саммита "Нормандской четверки" и заявил, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения встречи в Париже не могут быть выполнены, пока украинская сторона не вернется к первоначальному варианту документа.
Российский Диалог вчера в 15:12
Происшествия

У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег

Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
РБК вчера в 22:53
Армия и оружие

Подразделения радиотехнических войск провели учения в зоне ПВО Москвы

Подразделения радиотехнических войск в ходе учений в Московской зоне ответственности сил противовоздушной обороны (ПВО) поразили свыше 50 воздушных целей при «массированном ударе» условного противника.
RT на русском 00:44
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Известия вчера в 20:52
Происшествия

Пожар в ангаре в Петербурге полностью ликвидирован

Сотрудники пожарной службы полностью ликвидировали возгорание в ангаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
Газета.Ru 00:15
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в субботу в Тихом океане у берегов Вануату.
ТАСС 00:37
Политика

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отправился в Тулун

Tkgorod.ru вчера в 06:33
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Здоровье

Волна отравлений снюсом до Севастополя пока не докатилась

В одной из табачных лавок на Центральном рынке Севастополя продавец предложила целый ассортимент круглых чёрных с цветными элементами дизайна баночек снюса на любой вкус, отличающихся крепостью и ароматическими добавками.
ForPost 01:00
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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