Политика
РИА НовостиСоловьев назвал сволочью мэра Львова
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
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Происшествия
В Петербурге доцент Военмеха ушел на могилу к коту и пропал на три дня
В Санкт-Петербурге три дня искали доцента БГТУ «Военмех», который ушел на могилу к коту и бесследно пропал.
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Кино
Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за $1
Молодой режиссер, 16-летняя школьница из Томска Диана Костырина, всего за доллар получила право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной
Международная обстановка становится более турбулентной.
Происшествия
Количество жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до 10 человек
Увеличилось количество жертв массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
Политика
В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен
В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
Футбол
Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»
В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Происшествия
Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске
Политика
Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Общество
На Крымском мосту ограничили скорость движения из-за морозов
Скорость движения транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничена 60 километрами в час из-за морозов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Спорт
Гимнастка Дина Аверина выиграла этап Гран-при в Москве
Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Общество
В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире
В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
Общество
10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»
Одни не уставали петь дифирамбы фасону и асимметрии наряда французского модного дома, а другие назвали туалет обладательницы "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Майкл Клейтон" мусорным мешком.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей
Российский комедийный фильм «Холоп» в прокате собрал свыше трех миллиардов рублей.
Общество
МВД выявило регионы с самым высоким уровнем IT-преступности
Регионы с самой высокой долей преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выявило МВД.
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
Армия и оружие
Ополченец заставил плакать украинцев по ту сторону фронта
Ополченец уверен, что во многих жителях Украины еще не умерло человеческое и об этом надо непременно помнить.
Общество
Число зараженных коронавирусом иностранцев в Китае увеличилось до 27
Число иностранцев, заразившихся новой коронавирусной пневмонией в Китае, увеличилось до 27, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Энергетика
Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем
Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.
Политика
Встреча Абэ и Путина может состояться в Москве 9 мая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Москву для личного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая.
Происшествия
Заблокированные на лайнере Diamond Princess в Японии просят лекарств
Плакат с просьбой о лекарствах вывесили на палубе пассажиры, заблокированные на карантинном круизном лайнере Diamond Princess, который вернулся в воскресенье в японский порт Йокогама и встал у причала.
Экономика
В России увеличилось число застройщиков-банкротов
По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.