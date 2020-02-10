Политика
РИА НовостиСоловьев назвал сволочью мэра Львова
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
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Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров
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Рейс «Победы» в Екатеринбург вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолёт лоукостера «Победа» вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
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Apple может не выполнить планы по увеличению выпуска наушников AirPods
Как сообщает rns.online в планах было увеличение выпуска популярных наушников до 45 млн штук.
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Showa Denko готовится выпускать пластины для жёстких дисков на 80 ТБ
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
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Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
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Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Авто
УАЗ возобновил работу после модернизации производства
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
Здоровье
Врачи выяснили, чем заболели два китайца в Судогде
В Роспотребнадзоре изучили результаты их анализов 6 февраля мы писали про двух жителей КНР, у которых подозревали коронавирус.
Общество
Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины
В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
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Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе
Украина выступает против разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Космос
Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта
Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Политика
Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы
МИД Украины заявил, что страна разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения.
Футбол
Кафельников о чемпионстве «Спартака» в 2017-м: «Это был последний настоящий титул Федуна в качестве владельца клуба»
Болельщик «Спартака», бывший теннисист Евгений Кафельников, комментируя победу красно-белых в Кубке Париматч Премьер, выразил уверенность, что при Леониде Федуне клуб больше не станет чемпионом России.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Армия и оружие
В США назвали препятствие для победы в войне с Россией
Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
Общество
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.