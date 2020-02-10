Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев назвал сволочью мэра Львова

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
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Соловьев назвал мэра Львова сволочью

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Соловьев назвал сволочью мэра Львова

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