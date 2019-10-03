Политика
REGNUMВ Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью
В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью. Об инциденте высказалась представитель пресс-службы правительства региона Лилия Галимова.
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«Мразь» - татарстанец писал с 2017 года и обидел Путина: Соловьев объяснил свой крик в эфире
Казанский репортер07:56
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«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги
Sport24.ru 15:20
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
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Под Петербургом пройдет этап немецкой гонки DTM
Автодром «Игора драйв», расположенный под Петербургом, примет этап гоночной серии немецкой DTM.
Город+ 08:29
Политика
Названы сценарии проведения выборов в Донбассе
В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе.
Lenta.ru 12:46
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«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Вести.Ru вчера в 05:07
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
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Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
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«Билайн» представил игровой облачный сервис
Beeline Gaming предоставит пользователям доступ к каталогу игр, ленте тематических новостей, маркетплейсу и голосовым чатам.
Telesputnik.ru 09:15
Армия и оружие
В КНДР сообщили о запуске новейшей ракеты с подводной лодки
Власти КНДР заявили о том, что в среду утром с подводной лодки на восточном побережье страны была успешно запущена новейшая баллистическая ракета Pukguksong-3.
РБК вчера в 18:15
Технологии
Павел Дуров отправил инвесторам TON ключи от своей криптовалюты Gram
Команда создателя мессенджера Telegram Павла Дурова разослала инвесторам блокчейна Telegram Open Network (TON) ключи от новой криптовалюты Gram.
News.ru 10:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Политика
Facebook помогает ФБР вербовать шпионов в России
Федеральное бюро расследований США (ФБР), предпринимая попытки вмешательства во внутренние дела России, распространили в соцсети Facebook рекламу, которая призывает русскоязычных пользователей сотрудничать с американскими спецслужбами.
Слово и Дело 07:16
Наука
Ископаемая рыба дает новое понимание эволюции
Находка позволяет по-новому взглянуть на эволюцию этих животных и пролить свет на восстановление морских экосистем после массового вымирания, произошедшего 66 миллионов лет назад.
ГЛАС.RU вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
На Кубе прошла встреча Дмитрия Медведева и Рауля Кастро
Дмитрий Медведев написал у себя на странице в Facebook, что встреча в Гаване позволит укрепить русско-кубинские отношения, реализовать ряд проектов в различных сферах в долгосрочной перспективе.
Life.ru 17:36
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Футбол
Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.
Газета.Ru 11:52
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия 01 октября в 15:37
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 16:45
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Футбол
«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10