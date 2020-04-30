Телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее заграничной недвижимости, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у телезвезд ее величины в других странах. Об этом URA.RU заявил телеведущий Владимир Соловьев.

с чего всё началось

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

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