Общество
Lenta.ruСоловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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с чего всё началось
Телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее заграничной недвижимости, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у телезвезд ее величины в других странах. Об этом URA.RU заявил телеведущий Владимир Соловьев.URA.Ru03:42
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