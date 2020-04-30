Общество

Lenta.ruLenta.ruСоловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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с чего всё началось

Соловьев объяснил, откуда у Малышевой особняк в США. «Елена отнюдь не богато живет»

Телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее заграничной недвижимости, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у телезвезд ее величины в других странах. Об этом URA.RU заявил телеведущий Владимир Соловьев.
URA.Ru03:42

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Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

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Национальная служба новостей05:03

Соловьев объяснил, откуда у Малышевой особняк в США. «Елена отнюдь не богато живет»

URA.Ru03:42
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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