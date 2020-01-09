Политика
Российская газетаСоловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике. По мнению Соловьева, у нынешнего американского лидера заготовлен определенный сценарий для урегулирования возникающих конфликтов.
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с чего всё началось
Новые ограничительные меры против Ирана, которые введены после ракетного обстрела американских баз, прокомментировал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.Телеканал 360°вчера в 23:30
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Соловьев: Трамп не объявил войну Ирану, поскольку он бизнесмен, а не воин
Московский Комсомолецвчера в 17:29
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Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Политика
Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном
Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Общество
ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных
Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном
Тегерану и Вашингтону удалось разорвать взаимный круг обвинений, поэтому в ближайшем будущем войны между ними не будет, считает глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Технологии
«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора
"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Армия и оружие
Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco
Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Армия и оружие
Иран атаковал баллистическими ракетами несколько военных объектов США
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) уже сообщил, что это именно он ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет», — пишет RT.
Происшествия
В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»
Технологии
В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит
Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Общество
Россиян предупредили о снижении пенсий
Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Общество
Барнаул претендует на звание лучшего города России
Столица Алтайского края держится в первой десятке лидеров голосования за звание лучшего города России, сообщает администрация регионального центра.
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Здоровье
Врачи предупредили, кому опасно посещать баню
Если разрыв произойдет в сосуде мозга, то поход в баню может обернуться инсультом и срочной госпитализацией.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего
Общество