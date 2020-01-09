с чего всё началось

"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике. По мнению Соловьева, у нынешнего американского лидера заготовлен определенный сценарий для урегулирования возникающих конфликтов.

Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

Общество Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.

Общество ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.

Политика Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном Тегерану и Вашингтону удалось разорвать взаимный круг обвинений, поэтому в ближайшем будущем войны между ними не будет, считает глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Армия и оружие США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.

Энергетика «Газпром» снижает экспорт в Европу Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.

Общество Россиян предупредили о снижении пенсий Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

Общество Барнаул претендует на звание лучшего города России Столица Алтайского края держится в первой десятке лидеров голосования за звание лучшего города России, сообщает администрация регионального центра.