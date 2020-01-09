Политика

Российская газетаРоссийская газетаСоловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике. По мнению Соловьева, у нынешнего американского лидера заготовлен определенный сценарий для урегулирования возникающих конфликтов.
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с чего всё началось
Новые ограничительные меры против Ирана, которые введены после ракетного обстрела американских баз, прокомментировал в своем Telegram-канале
 телеведущий Владимир Соловьев.
Телеканал 360°вчера в 23:30

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Соловьев объяснил, почему Трамп отказался от войны с Ираном

URA.Ruвчера в 22:02

Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

РБКвчера в 21:15

Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану

РИА Новостивчера в 16:46

Решение Трампа ответить Ирану санкциями вместо войны объяснили

Lenta.ruвчера в 20:43

Соловьев заявил, что Трамп является бизнесменом, а не воином

Аргументы и Фактывчера в 18:11

Соловьев: Трамп не объявил войну Ирану, поскольку он бизнесмен, а не воин

Московский Комсомолецвчера в 17:29

Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

Российская газетавчера в 20:52
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Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости вчера в 07:00
Политика

Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Общество

ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных

Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.
Известия 00:55
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС 07 января в 09:13
Политика

Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном

Тегерану и Вашингтону удалось разорвать взаимный круг обвинений, поэтому в ближайшем будущем войны между ними не будет, считает глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Парламентская газета 00:15
Технологии

«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора

"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой

Sport24.ru 07 января в 13:57
Армия и оружие

Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco

Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 19:28
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Армия и оружие

Иран атаковал баллистическими ракетами несколько военных объектов США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) уже сообщил, что это именно он ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет», — пишет RT.
URA.Ru 07 января в 19:13
Происшествия

В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»

РИА Новости вчера в 23:04
Кино

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РБК 00:33
Технологии

В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит

Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Коммерсантъ 00:13
Политика

Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 07 января в 09:47
Общество

Россиян предупредили о снижении пенсий

Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Рамблер 07 января в 15:12
Общество

Барнаул претендует на звание лучшего города России

Столица Алтайского края держится в первой десятке лидеров голосования за звание лучшего города России, сообщает администрация регионального центра.
Алтапресс вчера в 21:26
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 05:59
Здоровье

Врачи предупредили, кому опасно посещать баню

Если разрыв произойдет в сосуде мозга, то поход в баню может обернуться инсультом и срочной госпитализацией.
Московский Комсомолец 06 января в 15:04
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Происшествия

В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря

Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 01:13
Культура

Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

Радио Комсомольская правда 01:11
Гаджеты

NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

Ferra вчера в 08:12
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Российская газета вчера в 01:55
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