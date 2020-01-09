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РБКСоловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Соловьев о решении президента США не развязывать войну с Ираном: Трамп – бизнесмен, а не воин
Комсомольская правда22:02
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