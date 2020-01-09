Политика

РБКРБКСоловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану

РИА Новости16:46

Соловьев: Трамп не объявил войну Ирану, поскольку он бизнесмен, а не воин

Московский Комсомолец17:29

Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

РБК21:15

Решение Трампа ответить Ирану санкциями вместо войны объяснили

Lenta.ru20:43

Соловьев заявил, что Трамп является бизнесменом, а не воином

Аргументы и Факты18:11

Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

Российская газета20:52

Соловьев о решении президента США не развязывать войну с Ираном: Трамп – бизнесмен, а не воин

Комсомольская правда22:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»

Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Профиль вчера в 14:31
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Политика

Зеленский проводит совещание по крушению украинского лайнера в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 22:10
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на невоспитанных российских туристов

МонаВиста 11:55
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сообщил о своей болезни

РБК 21:03
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Общество

Названы версии крушения самолета в Иране

BFM.ru 13:27
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости 20:58
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Экономика

Система быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Российская газета 10:21
Армия и оружие

В США заявили, что атака на базу в Кении не связана с Ираном

Красная весна 06 января в 18:09
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Политика

В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану

В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Комсомольская правда 17:25
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
РИА Новости 15:52
Футбол

Дмитрий Тарасов едет на сборы с «Рубином»

Metaratings 10:27
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
РБК 13:47
Здоровье

Названы снижающие повышенное давление способы

Учёные назвали несколько простых способов, которые помогают эффективно снизить повышенное давление.
Актуальные Новости 04:25
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Технологии

«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов

"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 20:32
Хоккей

Кузнецов набрал один балл, но «Вашингтон» все равно прервал победную серию в НХЛ

"Кэпиталз" прервали свою победную серию из трех матчей.
Вести.Ru 22:16
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru 20:57
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 20:22
Общество

Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец

Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
Дни24 11:52
Гаджеты

В Сети появились рендеры iPhone SE 2

ToDay News Ufa вчера в 16:48
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Автоновости дня 06 января в 03:31
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Телеканал 360° 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное