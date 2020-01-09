с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану. По словам Соловьева, президент Соединенных Штатов гораздо менее эмоционален, чем может показаться и крайне прагматичен.

Политика Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования украинскому президенту в связи с крушением пассажирского самолёта под Тегераном, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.

Происшествия Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.

Кино Netflix показал таймлайн «Ведьмака» Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия Опубликованы имена членов экипажа упавшего самолета Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена членов экипажа, погибших при крушении авиалайнера Boeing 737 в Иране.

Политика Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.

Экономика Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.

Здоровье Названа причина вспышки пневмонии в Китае Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.

Здоровье В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.