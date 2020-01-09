Политика
Взгляд.руСоловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану. По словам Соловьева, президент Соединенных Штатов гораздо менее эмоционален, чем может показаться и крайне прагматичен.
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с чего всё началось
Новые ограничительные меры против Ирана, которые введены после ракетного обстрела американских баз, прокомментировал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.Телеканал 360°вчера в 23:30
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Соловьев: Трамп не объявил войну Ирану, поскольку он бизнесмен, а не воин
Московский Комсомолецвчера в 17:29
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Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране
Политика
Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране
Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования украинскому президенту в связи с крушением пассажирского самолёта под Тегераном, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
На Украине чиновницу ранили из арбалета
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Происшествия
Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина
Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался возвращаться на сцену
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 441.87 позволяет ограничивать FPS
Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 441.87 для ОС Windows.
Автоспорт
«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Армия и оружие
В Приазовье ВМС Украины отогнали от берега корабль российских спецслужб
Корабль российских спецслужб приблизился к берегам Украины в среду, сообщила пресс-служба операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Экономика
Названы рынки, которые ждет повышение цен в 2020 году
Рынки новостроек, автомобилей, импортных товаров, мобильной и интернет-связи значительно повысят свои цены в наступившем году.
Футбол
ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской Лиги
В матче 1/4 финала Кубка Лиги парижский ПСЖ одержал крупную победу над «Сент-Этьеном».
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Происшествия
Опубликованы имена членов экипажа упавшего самолета
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена членов экипажа, погибших при крушении авиалайнера Boeing 737 в Иране.
Политика
Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Здоровье
В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства
Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Футбол
«Интер» начал переговоры по трансферу Янга
Как информирует источник, итальянский клуб готов предложить Янгу контракт до 2021 года.
Авто
Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Армия и оружие
ВС США не связывают атаку на военную базу в Кении с событиями в Иране
Африканское командование ВС США сообщило, что атака на военную базу в Кении участниками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России) не связана с ситуацией вокруг Ирана.
Транспорт
В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на права
В 2020 году россиян ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права.