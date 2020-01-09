с чего всё началось

"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике. По мнению Соловьева, у нынешнего американского лидера заготовлен определенный сценарий для урегулирования возникающих конфликтов.

Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

Шоу-бизнес Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.

Политика В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.

Экономика Зураб Церетели обжаловал взыскание с него 29 млн рублей Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу известного скульптора и художника Зураба Церетели на решение, которым с него по иску столичного департамента городского имущества было взыскано около 29 миллионов рублей неустойки.

Финансы Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует курс доллара на сегодня в диапазоне 60,2-61,5 рубля, а курс евро — в интервале 67-68,3 рубля.