Политика

Российская газетаРоссийская газетаСоловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике. По мнению Соловьева, у нынешнего американского лидера заготовлен определенный сценарий для урегулирования возникающих конфликтов.
Читать в источнике
Комментировать186
с чего всё началось
Новые ограничительные меры против Ирана, которые введены после ракетного обстрела американских баз, прокомментировал в своем Telegram-канале
 телеведущий Владимир Соловьев.
Телеканал 360°вчера в 23:30

Подробнее о событии

Соловьев объяснил, почему Трамп отказался от войны с Ираном

URA.Ruвчера в 22:02

Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

РБКвчера в 21:15

Решение Трампа ответить Ирану санкциями вместо войны объяснили

Lenta.ruвчера в 20:43

Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном

Российская газетавчера в 20:52

Соловьев заявил, что Трамп является бизнесменом, а не воином

Аргументы и Фактывчера в 18:11

Соловьев: Трамп не объявил войну Ирану, поскольку он бизнесмен, а не воин

Московский Комсомолецвчера в 17:29

Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану

РИА Новостивчера в 16:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика

Канада пообещала получить ответы от Ирана по катастрофе Boeing 737

Lenta.ru вчера в 13:26
Происшествия

В Тегеране рассказали, что украинский Boeing загорелся ещё в воздухе

REGNUM 01:40
Политика

Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране

РБК 00:36
Шоу-бизнес

Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

Ореанда-Новости 01:37
Происшествия

В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
РБК 02:38
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН: Тегеран завершил месть за Сулеймани

Постоянный представитель Ирана в Организации Объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи заявил сегодня, что его страна "завершила месть за убийство генерала Касема Сулеймани".
Pravda.Ru вчера в 23:52
Происшествия

Житель Петербурга два года хранил мумию на балконе

Труп мужчины был найден на балконе квартиры жителя Санкт-Петербурга. Скелетированная мумия находилась там два года.
Политическая Экспертиза 02:03
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Pravda.Ru 00:50
Наука

Ученые нашли способ продлить жизнь на десять лет

REGNUM 01:50
Экономика

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
Современный Предприниматель 02:09
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Общественное телевидение России вчера в 23:21
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Известия 02:20
Здоровье

Названы привычки, «убивающие» иммунитет

Немецкие медики рассказали, какие шесть привычек следует пересмотреть, чтобы сохранить здоровье.
Московский Комсомолец вчера в 07:15
Происшествия

Срочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

REGNUM 02:38
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
РИА Новости вчера в 05:37
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
РИА Новости 02:16
Музыка

В соцсетях возмущены съемками клипа на песню Тимати на дорогах Казани

В соцсетях казанцы опубликовали ролик, снятый на песню Тимати "Я еду на джипе".
Реальное время 02:58
Общество

Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи

Водитель такси выставил из автомобиля жену российского футболиста Павла Погребняка Марию и выбросил ее вещи.
Lenta.ru вчера в 18:31
Экономика

Зураб Церетели обжаловал взыскание с него 29 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу известного скульптора и художника Зураба Церетели на решение, которым с него по иску столичного департамента городского имущества было взыскано около 29 миллионов рублей неустойки.
РИА Новости 01:47
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Происшествия

С Амурского судостроительного завода эвакуировали 3,5 тысячи рабочих

Российская газета вчера в 22:12
Финансы

Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро

Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует курс доллара на сегодня в диапазоне 60,2-61,5 рубля, а курс евро — в интервале 67-68,3 рубля.
Росбалт 02:48
Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Футбол

Шкурин перешел в «Динамо-Брест». Теперь игрока ждут в ЦСКА

Спорт-Экспресс вчера в 21:06
Гаджеты

На CES 2020 презентован неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro

Что происходит 03:01
Армия и оружие

Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
РБК 02:14
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Единоборства

Фергюсон заявил, что идёт за Хабибом Нурмагомедовым

News.ru 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное