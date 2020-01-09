Политика
Российская газетаСоловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике. По мнению Соловьева, у нынешнего американского лидера заготовлен определенный сценарий для урегулирования возникающих конфликтов.
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с чего всё началось
Новые ограничительные меры против Ирана, которые введены после ракетного обстрела американских баз, прокомментировал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.Телеканал 360°вчера в 23:30
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Соловьев: Трамп не объявил войну Ирану, поскольку он бизнесмен, а не воин
Московский Комсомолецвчера в 17:29
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