Владимир Соловьёв прокомментировал изданию «Подъём» шутку команды КВН о «вляпавшихся» в историю людях.

с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев назвал шутку орловской команды КВН о нем не очень смешной и посоветовал ее участникам обратить внимание и на других журналистов во время написания материала. Во время выступления команда "Такая история" упомянула, что у журналиста есть недвижимость за границей.

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Энергетика Цены на газ в Европе рекордно упали Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала.

Экономика Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Армия и оружие Американский журналист нашел единственный недостаток у Ту-160 Обозреватель издания Калеб Ларсон в своей статье отмечает, что Ту-160 "Белый лебедь" или по классификации НАТО "Блэкджек" способен нести до 40 тонн полезного груза - как обычных бомб, так и ядерных.

Общество Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, сообщает 23 марта РИА Новости.

Здоровье На Украине выявили десять новых случаев коронавируса На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Политика Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.

Общество Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома 1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.

Политика Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.

Политика США потеряют мировое лидерство из-за пандемии коронавируса Как сообщает издание ФАН, по словам заместителя директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк, пандемия COVID-19 грозит США полной утратой лидерских позиций в мире из-за "узколобого эгоизма и бездарного головотяпства".

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Общество В правительстве России готовят послабления для бизнеса Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.