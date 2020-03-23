Общество
РИА НовостиСоловьев оценил шутку команды КВН о нем
Телеведущий Владимир Соловьев назвал шутку орловской команды КВН о нем не очень смешной и посоветовал ее участникам обратить внимание и на других журналистов во время написания материала. Во время выступления команда "Такая история" упомянула, что у журналиста есть недвижимость за границей.
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с чего всё началось
Владимир Соловьёв прокомментировал изданию «Подъём» шутку команды КВН о «вляпавшихся» в историю людях.Подъём04:38
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Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Энергетика
Цены на газ в Европе рекордно упали
Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Экономика
Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса
Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь
Во время расследования уголовного дела мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Армия и оружие
Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк
Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Здоровье
В Приморье развернут госпиталь для заразившихся коронавирусом
Как сообщалось, во вторник в Приморском крае лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Армия и оружие
Американский журналист нашел единственный недостаток у Ту-160
Обозреватель издания Калеб Ларсон в своей статье отмечает, что Ту-160 "Белый лебедь" или по классификации НАТО "Блэкджек" способен нести до 40 тонн полезного груза - как обычных бомб, так и ядерных.
Общество
Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса
Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, сообщает 23 марта РИА Новости.
Политика
Трамп на следующей неделе примет решение о возобновлении работы предприятий
Через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса.
Здоровье
На Украине выявили десять новых случаев коронавируса
На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Общество
В России выявили еще 61 новый случай заражения коронавирусом
Ранее в «Стране советов» сообщалось, что в России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом.
Политика
Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий
Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Здоровье
Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевших.
Общество
Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома
1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
Политика
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинфомировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Здоровье
Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России
Спад эпидемии коронавируса в России ожидается летом.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Политика
США потеряют мировое лидерство из-за пандемии коронавируса
Как сообщает издание ФАН, по словам заместителя директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк, пандемия COVID-19 грозит США полной утратой лидерских позиций в мире из-за "узколобого эгоизма и бездарного головотяпства".
Культура
Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию
Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Общество
В правительстве России готовят послабления для бизнеса
Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
Политика
Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.