Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев оценил шутку команды КВН о нем

Телеведущий Владимир Соловьев назвал шутку орловской команды КВН о нем не очень смешной и посоветовал ее участникам обратить внимание и на других журналистов во время написания материала. Во время выступления команда "Такая история" упомянула, что у журналиста есть недвижимость за границей.
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с чего всё началось

«Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчёт недвижимости — мама не горюй»

Владимир Соловьёв прокомментировал изданию «Подъём» шутку команды КВН о «вляпавшихся» в историю людях.
Подъёмвчера в 04:38

Подробнее о событии

Соловьев не оценил шутку команды КВН о себе

Взгляд.рувчера в 13:47

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новостивчера в 13:08

«Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчёт недвижимости — мама не горюй»

Подъёмвчера в 04:38

Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

Газета.Ruвчера в 05:05

Соловьев ответил на шутку в КВН о его виллах в Италии

Lenta.ruвчера в 05:54

Соловьев ответил квнщикам, высмеявшим его итальянскую недвижимость

Московский Комсомолецвчера в 09:00

В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»

News.ru22 марта в 14:52
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Шоу-бизнес

Михалкова поделилась впечатлениями от ухода из «Уральских пельменей»

Московский Комсомолец вчера в 23:53
Общество

Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Политика

В Италию прибыл последний российский военный самолет

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.
РИА Новости вчера в 18:15
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Общество

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
StarHit.ru вчера в 10:32
Спорт

В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, сообщил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Русская Планета вчера в 19:31
Политика

Трамп на следующей неделе примет решение о возобновлении работы предприятий

Через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:48
Происшествия

В центре Москвы 450 квартир остались без тепла и горячей воды

РИА Новости 00:12
Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Российская газета вчера в 09:30
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

По данным официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Инфорос вчера в 12:45
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Общество

В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
News.ru вчера в 14:26
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

REGNUM вчера в 12:34
Здоровье

Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области

Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области.
АСТВ 00:22
Общество

Россия вводит временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Ведомости вчера в 16:21
Общество

Титов направил ВС проект по передаче экономических дел суду присяжных

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил журналистам, что направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву законопроект, касающийся передачи экономических дел на рассмотрение суда присяжных.
РИА Новости вчера в 18:11
Спорт

Названы потери Японии в случае отмены летней Олимпиады

Стали известны размеры потери Японии в случае невозможности проведения Олимпиады-2020 в запланированные сроки в Токио из-за вспышки коронавируса.
ProstoProSport 00:45
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM вчера в 16:52
Здоровье

В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Снимавшаяся у Феллини актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса

Знаменитой в 50-60 годы XX века артистке было 89 лет. Итальянская актриса Лючия Бозе умерла в Испании от коронавируса в возрасте 89 лет.
Пятый канал вчера в 22:21
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева.
Piter.tv вчера в 08:09
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