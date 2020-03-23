Общество
РИА НовостиСоловьев оценил шутку команды КВН о нем
Телеведущий Владимир Соловьев назвал шутку орловской команды КВН о нем не очень смешной и посоветовал ее участникам обратить внимание и на других журналистов во время написания материала. Во время выступления команда "Такая история" упомянула, что у журналиста есть недвижимость за границей.
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с чего всё началось
Владимир Соловьёв прокомментировал изданию «Подъём» шутку команды КВН о «вляпавшихся» в историю людях.Подъём04:38
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Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Происшествия
Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности
Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Происшествия
На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом
Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов
Многих мигрантов не могут депортировать из России по решению суда из-за ситуации с коронавирусом и нарушения постоянного авиасообщения, сообщает в понедельник Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ).
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию
К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Хоккей
«Металлург» согласовал контракты с Яковлевым и Кулеминым
Магнитогорский «Металлург» оставит на следующий сезон защитника Егора Яковлева и нападающего Николая Кулемина.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции
Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным
Поскольку даже успешные, платежеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников.
Шоу-бизнес
Бузова анонсировала совместное шоу со Степаненко
Бузова опубликовала совместный со Степаненко снимок в Instagram.
Футбол
УЕФА объявил о переносе финалов ЛЧ и ЛЕ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финалов еврокубковых турниров, запланированных на май 2020 года.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии не состоится из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Швейцарии, в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Происшествия
Доездился: ГИБДД ищет водителя, устроившего гонки по встречке на ЗСД
Финансы
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 602 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: число жертв за этот период составило 602, также снижается число случаев заражения за сутки, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.