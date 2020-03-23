Владимир Соловьёв прокомментировал изданию «Подъём» шутку команды КВН о «вляпавшихся» в историю людях.

с чего всё началось

Телеведущий Владимир Соловьев назвал шутку орловской команды КВН о нем не очень смешной и посоветовал ее участникам обратить внимание и на других журналистов во время написания материала. Во время выступления команда "Такая история" упомянула, что у журналиста есть недвижимость за границей.

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

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