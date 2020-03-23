Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев оценил шутку команды КВН о нем

Телеведущий Владимир Соловьев назвал шутку орловской команды КВН о нем не очень смешной и посоветовал ее участникам обратить внимание и на других журналистов во время написания материала. Во время выступления команда "Такая история" упомянула, что у журналиста есть недвижимость за границей.
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с чего всё началось

«Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчёт недвижимости — мама не горюй»

Владимир Соловьёв прокомментировал изданию «Подъём» шутку команды КВН о «вляпавшихся» в историю людях.
Подъём04:38

Подробнее о событии

Соловьев не оценил шутку команды КВН о себе

Взгляд.ру13:47

В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»

News.ruвчера в 14:52

Соловьев ответил квнщикам, высмеявшим его итальянскую недвижимость

Московский Комсомолец09:00

Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

Газета.Ru05:05

Соловьев ответил на шутку в КВН о его виллах в Италии

Lenta.ru05:54

«Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчёт недвижимости — мама не горюй»

Подъём04:38

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости13:08
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Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Экономика

Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Новый Век 10:35
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Общество

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Происшествия

Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
РБК 13:19
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Происшествия

На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом

Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Rambler News Service 12:24
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Общество

В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов

Многих мигрантов не могут депортировать из России по решению суда из-за ситуации с коронавирусом и нарушения постоянного авиасообщения, сообщает в понедельник Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ).
Интерфакс 13:47
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию

К счастью, всё прошло хорошо, Чехова перенесла наркоз, а также стойко выдержала саму операцию.
Bimru.ru вчера в 10:50
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru 05:13
Футбол

Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу.
Lenta.ru 12:35
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Хоккей

«Металлург» согласовал контракты с Яковлевым и Кулеминым

Магнитогорский «Металлург» оставит на следующий сезон защитника Егора Яковлева и нападающего Николая Кулемина.
Матч ТВ 11:06
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Здоровье

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
РЕН ТВ 08:04
Экономика

Кудрин назвал нынешний кризис нестандартным

Поскольку даже успешные, платежеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников.
ТАСС 09:40
Шоу-бизнес

Бузова анонсировала совместное шоу со Степаненко

Бузова опубликовала совместный со Степаненко снимок в Instagram.
Взгляд.ру 12:31
Футбол

УЕФА объявил о переносе финалов ЛЧ и ЛЕ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финалов еврокубковых турниров, запланированных на май 2020 года.
RT на русском 14:09
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии не состоится из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Швейцарии, в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
iReactor 21 марта в 11:28
Происшествия

Доездился: ГИБДД ищет водителя, устроившего гонки по встречке на ЗСД

Петербургский дневник 11:22
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета 07:30
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 602 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: число жертв за этот период составило 602, также снижается число случаев заражения за сутки, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Политика

Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Lenta.ru 11:08
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