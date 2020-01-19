Политика

Lenta.ruLenta.ruСоловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса ликвидации Украины. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит издание «Взгляд».
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Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

Накануне экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.
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Соловьёв оценил слова Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

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Поздно спохватились: Соловьёв — о словах Тимошенко про ликвидацию Украины

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Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

РИА Новости07:51

Соловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины

Lenta.ru08:22

Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

Взгляд.ру06:14
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
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ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

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Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву следует извиниться перед журналистским сообществом за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ, заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде c космическим кораблём Crew Dragon.
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Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине

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Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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В Пушкинском музее ответили на притязания Польши на некоторые картины

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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Обозреватель матчей «Монреаль Канадиенс» Эрик Энгелс полагает, что скорейший обмен российского форварда Ильи Ковальчука является лучшим выходом для канадского клуба.
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Ввозные таможенные пошлины в ЕАЭС для Белоруссии могут увеличить

Законопроект о ратификации договора о ЕАЭС 2014 года, предусматривающий увеличение норматива на ввозные таможенные пошлины в Союзе для Белоруссии, готовят белорусские депутаты, 19 января сообщила БЕЛТА со ссылкой на председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмилу Нижевич.
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Шоу-бизнес

Фото: Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навещает в больнице свою возлюбленную Ксению Пунтус.
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«Роскосмос» нашел способ помешать следить за Россией спутникам-шпионам

В «Роскосмосе» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от несанкционированного наблюдения иностранных спутников-шпионов.
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Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing

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У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
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Facebook извинилась за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина

Компания Facebook принесла официальные извинения за оскорбительный машинный перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина с бирманского языка на английский.
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В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП

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Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео

Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
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Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени

Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
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Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
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Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
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Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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