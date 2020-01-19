Накануне экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.

с чего всё началось

Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса ликвидации Украины. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит издание «Взгляд».

Шоу-бизнес В Таиланде заметили якобы отдыхающими Заворотнюк и Чернышева Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с миллиардером в Швейцарии Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов, сообщает Daily Mail.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Экономика Ввозные таможенные пошлины в ЕАЭС для Белоруссии могут увеличить Законопроект о ратификации договора о ЕАЭС 2014 года, предусматривающий увеличение норматива на ввозные таможенные пошлины в Союзе для Белоруссии, готовят белорусские депутаты, 19 января сообщила БЕЛТА со ссылкой на председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмилу Нижевич.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Общество Facebook извинилась за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина Компания Facebook принесла официальные извинения за оскорбительный машинный перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина с бирманского языка на английский.

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.