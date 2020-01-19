Политика
Lenta.ruСоловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины
Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса ликвидации Украины. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит издание «Взгляд».
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с чего всё началось
Накануне экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.Взгляд.ру06:14
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«Поздно спохватились»: Соловьев оценил слова Тимошенко о ликвидации Украины
Комсомольская правда09:48
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Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
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Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.
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Политика
Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
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Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
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Политика
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Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Хоккей
Энгелс — о Ковальчуке: выставить 36-летнего форварда на трансфер — наилучший выход
Обозреватель матчей «Монреаль Канадиенс» Эрик Энгелс полагает, что скорейший обмен российского форварда Ильи Ковальчука является лучшим выходом для канадского клуба.
Экономика
Ввозные таможенные пошлины в ЕАЭС для Белоруссии могут увеличить
Законопроект о ратификации договора о ЕАЭС 2014 года, предусматривающий увеличение норматива на ввозные таможенные пошлины в Союзе для Белоруссии, готовят белорусские депутаты, 19 января сообщила БЕЛТА со ссылкой на председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмилу Нижевич.
Шоу-бизнес
Фото: Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице
Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навещает в больнице свою возлюбленную Ксению Пунтус.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать следить за Россией спутникам-шпионам
В «Роскосмосе» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от несанкционированного наблюдения иностранных спутников-шпионов.
Политика
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Общество
Facebook извинилась за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина
Компания Facebook принесла официальные извинения за оскорбительный машинный перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина с бирманского языка на английский.
Происшествия
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
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Космос
Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени
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Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
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Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных автомобилей разных классов, которые можно купить в 2020 году.
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Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
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Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году
Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году.
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