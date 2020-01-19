Известный журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова главы партии «Батькивищина» Юлии Тимошенко о ликвидации Украины, об этом 19 января сообщает газета «Взгляд». По мнению телеведущего, Тимошенко давно сдала суверенитет Украины.

Соловьев отреагировал на слова Тимошенко о ликвидации Украины

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