Политика
REGNUMСоловьев отреагировал на слова Тимошенко о ликвидации Украины
Известный журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова главы партии «Батькивищина» Юлии Тимошенко о ликвидации Украины, об этом 19 января сообщает газета «Взгляд». По мнению телеведущего, Тимошенко давно сдала суверенитет Украины.
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Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Экономика
Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
Общество
Пользователи WhatsApp сообщили о сбое
Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Экономика
Снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год
В этом году не устанавливаются коэффициенты-дефляторы для УСН и налога на имущество физлиц.
Политика
Медведев назвал нерешенную задачу правительства
Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Общество
Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону
Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
Политика
Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
Политика
В Берлине начала работу конференция по Ливии
В Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию. Об этом информирует РИА Новости.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
В конце следующей недели в центральные и северо-западные регионы России придут морозы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
Политика
На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране
В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Гаджеты
Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Политика
Зеленский отказался принять отставку премьер-министра Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
Энергетика
Киев оценил результаты газового контракта с Москвой
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.
Общество
Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала.