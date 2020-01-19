Политика

REGNUMREGNUMСоловьев отреагировал на слова Тимошенко о ликвидации Украины

Известный журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова главы партии «Батькивищина» Юлии Тимошенко о ликвидации Украины, об этом 19 января сообщает газета «Взгляд». По мнению телеведущего, Тимошенко давно сдала суверенитет Украины.
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Соловьев о «ликвидации» Украины: «Тимошенко поздно спохватилась»

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Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

Взгляд.ру06:14

Соловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины

Lenta.ru08:22

Соловьев отреагировал на слова Тимошенко о ликвидации Украины

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Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

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Поздно спохватились: Соловьёв — о словах Тимошенко про ликвидацию Украины

News.ru07:41

Соловьев отреагировал на заявление Тимошенко о «ликвидации» Украины

ФАН08:26
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Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
Экономика

Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»

Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
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Общество

Пользователи WhatsApp сообщили о сбое

Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
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Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
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Снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год

В этом году не устанавливаются коэффициенты-дефляторы для УСН и налога на имущество физлиц.
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Медведев назвал нерешенную задачу правительства

Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
БИЗНЕС Online 06:02
Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Российская газета 03:39
Общество

Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

RT на русском 05:22
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ 06:35
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
РБК 09:35
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Политика

Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
РИА Новости 09:26
Политика

В Берлине начала работу конференция по Ливии

В Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 08:57
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

РИА Новости вчера в 11:02
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В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
РБК 07:12
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

В конце следующей недели в центральные и северо-западные регионы России придут морозы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
Труд вчера в 03:54
Политика

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.
ТАСС 04:22
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Общество

Пенсионерку признали инвалидом после обращения ее дочери к Путину

НТВ 08:19
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Гаджеты

Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Политика

Зеленский отказался принять отставку премьер-министра Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
DP.RU 17 января в 12:41
Происшествия

Мама убитой Лизы Киселевой не поддержала петицию своих сторонников

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Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга

Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
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Киев оценил результаты газового контракта с Москвой

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.
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Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала.
Lenta.ru 06:26
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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