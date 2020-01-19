Политика
Lenta.ruСоловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины
Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса ликвидации Украины. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит издание «Взгляд».
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с чего всё началось
Накануне экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.Взгляд.ру06:14
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Политика
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