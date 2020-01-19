Политика

Lenta.ruLenta.ruСоловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса ликвидации Украины. Его слова в воскресенье, 19 января, приводит издание «Взгляд».
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Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

Накануне экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.
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Соловьев оценил заявление Тимошенко о ликвидации Украины

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Соловьёв оценил слова Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

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Соловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины

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Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

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Поздно спохватились: Соловьёв — о словах Тимошенко про ликвидацию Украины

News.ru07:41

Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

Взгляд.ру06:14
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Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

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Lenta.ru вчера в 10:38
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Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совбеза РФ

Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
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Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru 06:26
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В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
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Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

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Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций

Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
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Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге

Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов.
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Россиянин упал с пятого этажа вместе с трехлетней дочерью

Lenta.ru 06:54
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В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
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Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
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В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

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Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково

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В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России

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В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
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Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
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У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

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Путин назвал моральными уродами противников помощи семьям с детьми

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В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
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Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
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Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники

Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
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Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
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Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы

Народная артистка России Нина Русланова не была госпитализирована и чувствует себя нормально, сообщила ТАСС дочь актрисы Олеся.
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