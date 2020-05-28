Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Газета.Ru22:06

Соловьев раскритиковал украинского журналиста за вопрос Пескову

URA.Ru21:20

Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

РИА Новости16:53

Соловьев резко осадил украинского журналиста Цимбалюка за вопрос Пескову

Московский Комсомолец17:45

Соловьев резко осадил украинского журналиста за выпады в адрес Пескова

ФАН17:42

Соловьев счел Зеленского нацистом после вопроса украинского журналиста Пескову

Lenta.ru20:40

«Не называй себя журналистом»: Соловьёв криком осадил украинца, спросившего про «Зеленского-нациста»

Царьград06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
62
Общество

Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании

Петербургский дневник 06:40
274
Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
3,7K
Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
770
Путешествия

В Японии туристам начнут выдавать до $185 за день пребывания в стране

Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день.
Аргументы и Факты 11:20
42
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
44
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
455
Происшествия

Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей

Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей В среду высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 14:32
2
Экономика

В Липецкой области с 1 июля начнется эксперимент над самозанятыми гражданами

Проект областного закона направлен на «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Gorod48 05:16
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
2,4K
Политика

Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа

Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
Известия 22:02
Футбол

В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»

В Red Bull не подтвердили информацию о заинтересованности австрийской компании в инвестировании средств в башкирский футбольный клуб.
РБК 07:33
2
Здоровье

Онкобольным с коронавирусом в Забайкалье прекратили химиотерапию

Количество заболевших коронавирусом в онкологическом диспансере и краевой клинической больнице в Чите на 25 мая составило 144 случая.
Чита.Ру 21:47
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
8
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для фитнес-клубов и бассейнов

В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для работы фитнес-клубов, спортивных залов и бассейнов после выхода из режима ограничений.
EastRussia вчера в 12:13
732
Авто

Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси

На самом предприятии факт прибытия первых Geely Atlas Pro подтвердили, но сроки начала производства уточнить не смогли, сославшись на определенные «корректировки» в связи с пандемией.
Автоновости дня вчера в 05:02
Здоровье

Названы зарплаты главврачей волгоградских больниц

МТВ онлайн 15:27
7
Политика

Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов

Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
РБК вчера в 13:22
11
Политика

Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком

Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
Piter.tv 01:34
152
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
4K
Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
92
Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
124
Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
1,4K
Единоборства

Россиянин Петр Ян подерется за титул с легендой UFC

Газета.Ru 21:01
Здоровье

В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом

Среди выписанных за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
РИА Новости 20:31
2
Авто

В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%

Продажи легковых автомобилей в России в июне упадут максимум на 5% по сравнению с 2019 годом, считают автодилеры.
Аргументы и Факты 20:53
1
Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск 21:49
9
Технологии

В MIUI 12 обнаружили функции, которые не были анонсированы Xiaomi

Деловое.ТВ 09:09
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
635
Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Коммерсантъ 07:56
252
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Цимбалюк Роман
Украинский журналист
Украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в России. Во время конфликта на востоке Украины аккредитован в России. На начало 2017 года является единственным украинским корреспондентом, аккредитованным в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное