Политика
РИА НовостиСоловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
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Соловьев резко осадил украинского журналиста Цимбалюка за вопрос Пескову
Московский Комсомолецвчера в 17:45
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Показан игровой процесс отменённой части Half‑Life
Ferra вчера в 09:48
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
Общество
В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень
Как выяснилось, товар марки "Благода", который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров.
Газета.Ru 01:45
Общество
Болгарский писатель заявил, что Россия «присвоила» кириллицу
Огнян Стамболиев в блоге на портале Fakti.bg написал, что Россия вместо благодарности "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
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Boeing возобновила производство 737 MAX
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Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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ТАСС вчера в 17:09
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Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании
Бывшая жена писателя Эдуарда Успенского, ведущая Элеонора Филина поддержала дочь литератора, которая рассказала о тирании в семье, сообщает Life.
Петербургский дневник вчера в 06:40
Футбол
Президент «Брешии» подтвердил уход Балотелли по окончании сезона
Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что форвард Марио Балотелли покинет команду, когда истечёт действующее соглашение с клубом в конце сезона-2019/20.
Metaratings 01:17
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
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В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 15 июня
«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлён до 15 июня включительно»,- говорится в сообщении штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 15:01
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Политика
Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA
Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на "Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), если Палата представителей США его примет.
Интерфакс вчера в 19:23
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Общество
С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска
С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.
Москва 24 вчера в 01:20
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Футбол
Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»
Напомним, президент Ла Лиги Хавьер Тебас недавно заявил, что чемпионат Испании планируется возобновить 11 июня.
Soccer.ru 00:38
Общество
Новосибирские власти обобщили и продлили антикоронавирусные меры
В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу.
REGNUM 00:43
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Политика
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
ТАСС вчера в 18:06
Общество
В Кузбассе выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:57
Экономика
ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза
В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тыс. руб. В Москве же спрос вырос на 40%, а средняя стоимость купленного билета — лишь 1,6 тыс. руб. По словам Киричека, показателей продаж марта этого года и в целом весны прошлого года отрасль еще не достигла.
РБК 01:00
Кино
На съёмках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
Джон Дэвид Вашингтон, исполняющий в ленте главную роль, рассказал, что на съемках режиссер использовал настоящий Boeing 747, который врезался в настоящее здание.
ToDay News Ufa 26 мая в 15:42