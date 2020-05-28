Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
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Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

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В России утвердили правила профилактики коронавируса

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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.
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Доктор Мясников предупредил о «настоящей эпидемии» опасного вируса

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ФАН вчера в 08:59
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Hyundai официально показал обновленный Santa Fe

Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
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День парада Победы в России могут сделать выходным

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Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 26 мая в 10:17
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Политика

28 мая в России отмечается День пограничника

Наряду со всеми пограничниками страны и жителями регионов, где дислоцированы пограничные органы, отметят профессиональный праздник и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КБР.
РИА Кабардино-Балкария вчера в 09:09
Общество

В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов

RT на русском вчера в 23:17
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК вчера в 13:27
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Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

С 26 мая 2020 года Россельхозбанк (РСХБ) снижает ставки по ипотечным кредитам.
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В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
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Общество

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У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
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Общество

Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц

Неверящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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Спутниками Илона Маска заинтересовалась армия США

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Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
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Авто

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Авто

В производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета

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Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
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Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
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Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Коммерсантъ 26 мая в 23:57
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В Тольятти сфотографировали рестайлинговый Lada Largus

Модернизированный Lada Largus проходит испытания в Тольятти.
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Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Цимбалюк Роман
Украинский журналист
Украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в России. Во время конфликта на востоке Украины аккредитован в России. На начало 2017 года является единственным украинским корреспондентом, аккредитованным в России.
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