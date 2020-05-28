Политика
РИА НовостиСоловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
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Соловьев резко осадил украинского журналиста Цимбалюка за вопрос Пескову
Московский Комсомолецвчера в 17:45
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Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском вчера в 11:35
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.
РИА Новости вчера в 20:21
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о «настоящей эпидемии» опасного вируса
Телеведущий рассказал, что ждет мир в будущем. Коронавирус никуда не исчезнет из международной повестки, считает доктор Мясников.
ФАН вчера в 08:59
Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
Motor 26 мая в 03:07
Политика
День парада Победы в России могут сделать выходным
Европейско-Азиатские новости вчера в 07:28
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 26 мая в 10:17
Политика
28 мая в России отмечается День пограничника
Наряду со всеми пограничниками страны и жителями регионов, где дислоцированы пограничные органы, отметят профессиональный праздник и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КБР.
РИА Кабардино-Балкария вчера в 09:09
Общество
В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
RT на русском вчера в 23:17
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК вчера в 13:27
Экономика
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
С 26 мая 2020 года Россельхозбанк (РСХБ) снижает ставки по ипотечным кредитам.
РБК 26 мая в 01:28
Общество
В Саратовской области снятие ограничений могут начать через 2-3 дня
По словам Стрелюхина, в настоящее время в Саратовской области выполнены 2 из 3 показателей плана поэтапного выхода из ограничительных мер: объем тестирования и доля свободного коечного фонда для ковидных пациентов соответствуют второму этапу.
Kursk.com вчера в 15:17
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
У главы Удмуртии выявили коронавирус
У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Гагарина сделала первое заявление на фоне слухов о разводе
Слово и Дело вчера в 03:30
Культура
Александр Цекало: «Мы любим с Даришей друг друга и занимаемся сексом»
Пара не скучает на самоизоляции: Александр Цекало снял онлайн-проект, в котором рассказывает об иностранных сериалах, а жена всячески помогала ему, а также дарила вдохновение.
StarHit.ru вчера в 10:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц
Неверящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
РБК 00:00
Космос
Спутниками Илона Маска заинтересовалась армия США
Вести.Ru вчера в 11:34
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия вчера в 05:56
Авто
В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%
По мнению автодилеров, падение продаж автомобилей в России по итогам июня составит максимум 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Авто
В производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
По сообщениям издания speedme.ru, иосударственный Фонд развития промышленности (ФРП) направит средства тольяттинской фирме "Рулевые системы" на реализацию крупного инвестпроекта — локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
SpeedMe 25 мая в 06:51
Космос
Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС
Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
ТАСС 25 мая в 09:30
Общество
Предприятиям Алтайского края облегчили доступ к господдержке
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новую редакцию постановления о стимулировании инвестиционной деятельности.
Алтайская правда 00:21
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Авто
В Тольятти сфотографировали рестайлинговый Lada Largus
Модернизированный Lada Largus проходит испытания в Тольятти.
Новые автомобили вчера в 04:10