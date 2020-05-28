Политика
Газета.RuСоловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
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Соловьев резко осадил украинского журналиста Цимбалюка за вопрос Пескову
Московский Комсомолецвчера в 17:45
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Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Кино
СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе
По данным Variety, Paramount Pictures станет дистрибьютором фильма, а Apple займется финансированием картины.
РБК 03:45
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 01:47
Общество
В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:43
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Политика
В пресс-службе Игнатьева рассказали, почему он подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев не собирается снова занять должность руководителя республики, но хочет изменить формулировку, с которой было произведено его увольнение.
News.ru 02:47
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Единоборства
Тайсон в очередной раз принял участие в шоу рестлинг-промоушена AEW
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поучаствовал в шоу рестлинг-промоушена All Elite Wrestling (AEW) в Джексонвилле.
RT на русском 04:29
Шоу-бизнес
Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Экономика
Минфин выделил 100 млрд рублей регионам
Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова
Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассорилась с Андреем Малаховым и его женой Натальей Шкулевой после публикации в журнале Starhit статьи о ее сыне Александре.
Что происходит вчера в 07:34
Общество
Коронавирус обнаружили у вернувшегося в Калининградскую область моряка
Одним из новых заразившихся коронавирусом в регионе оказался недавно вернувшийся в страну моряк.
Калининград.Ru вчера в 04:41
Футбол
Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Краснодар, 28 мая 2020, 09:24 — REGNUM Французский футболист Адиль Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты.
REGNUM 02:24
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям
Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.
RT на русском 04:50
Общество
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Политика
Москва следит за соблюдением прав россиян на процессе по MH17
Россия, хотя и не является стороной судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17, следит за соблюдением прав российских граждан, которые являются фигурантами дела, заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
РИА Новости 04:38
Транспорт
Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве
В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:10
Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Шоу-бизнес
Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу
Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru 03:19