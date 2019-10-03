Политика

Газета.RuГазета.RuСоловьев отчитал украинского журналиста Гордона

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме. По словам Соловьева, обращение Гордона он не смотрел.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Соловьев показал украинскому журналисту Гордону руки без крови

Московский Комсомолец04:44

Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона

Газета.Ru05:43

Соловьев резко ответил на обвинения украинского журналиста Дмитрия Гордона

РИА Новости05:12

«Негодяй и мерзавец»: Соловьев жестко ответил украинскому журналисту Гордону

Телеканал 360°06:05

Соловьев показал украинскому журналисту руки без крови и назвал его мерзавцем

Lenta.ru03:07

Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»

Рамблервчера в 14:04

«Ваш поганый язык». Журналист Дмитрий Гордон ответил Владимиру Соловьеву

Весьма01 октября в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Общество

«Магнит» сократит число собственных торговых марок

Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Политика

Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Происшествия

Трое московских судей отправлены в отставку из-за нарушений

Отставка судьи Анны Егоровой привела к тому, что уголовное дело трех авиадиспетчеров (руководителя полетов аэропорта Внуково Романа Дунаева, диспетчера-инструктора Александра Круглова и диспетчера руления Надежды Архиповой), обвиняемых в смерти по неосторожности двух и более лиц, было передано судье Екатерине Гришиной, которая начала рассматривать его заново.
Первое антикоррупционное СМИ 02:27
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество

В ГАИ посоветовали москвичам переходить на зимнюю резину

Газета.Ru 09:28
Политика

Путин рассказал о попытках помешать урегулированию ситуации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые зарубежные партнеры пытались помешать урегулированию ситуации в Сирии.
РИА Новости 11:03
Единоборства

Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Происшествия

В Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Футбол

Россия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби со счетом 35:0

Турнир проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландской сборной.
Нева Спорт 08:31
Экономика

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Происшествия

Предательство мужа: чем для башкирки обернулась кража миллионов

Газета.Ru 09:58
Происшествия

Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал

В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Авто

В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Политика

Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".
Газета.Ru 10:57
Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Культура

В Чехии умер знаменитый певец Карел Готт

Профиль вчера в 05:20
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Экономика

Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Политика

Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»

Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Здоровье

Качество морской воды в Крыму значительно ухудшилось

За последние 6 лет качество воды в Черном море у берегов Крыма значительно ухудшилось, пишет РИА Крым.
Krym.News 10:57
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 01 октября в 13:40
Политика

Путин сравнил международные отношения с музыкой

Президент России Владимир Путин сравнил международные отношения между государствами с музыкой, которая должна звучать без фальши.
iReactor 11:13
Политика

США снова не выдали визы российским дипломатам

Российская делегация не сможет поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в США, так как ее члены не получили американские визы.
Известия 11:29
Шоу-бизнес

Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»

Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».
Телепрограмма 07:00
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге

LiveSport.ru вчера в 16:53
Политика

Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Газета.Ru 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Гордон
Украинский журналист
Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона», бывший депутат Киевсовета, главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное