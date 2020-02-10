Общество

Lenta.ruLenta.ruСоловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Читать в источнике
Комментировать238

Подробнее о событии

Рассмеявшуюся из-за дотаций льготникам ведущую ВГТРК «пока не уволили»

Говорит Москва16:30

На ВГТРК прокомментировали смех ведущей в сюжете про выплаты льготникам

News.ru07:49

Рассмеявшейся на словах о повышении льгот телеведущей предсказали увольнение

Газета.Ru07:54

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Lenta.ru14:20

В камчатском ВГТРК прокомментировали смех ведущей в сюжете о мизерных льготах

Национальная служба новостей07:46

Телеведущая рассмеялась после слов о льготах в России

Piter.tv06:48

Директор камчатского филиала ВГТРК прокомментировал смех ведущей новостей во время сюжета про льготников

Подъём06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Пульс Хакасии 01:44
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Экономика

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Политика

Песков оценил итоги работы правительства Медведева

Сам Медведев объяснил отставку всего правительства тем, что во время послания Федеральному собранию Путин отметил приоритеты работы в РФ на ближайший год, а также обозначил некоторые фундаментальные изменения в Конституции страны.
Вечерняя Москва 07:54
Общество

На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях

REGNUM 12:24
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Культура

Элегантная Зеллвегер, сверкающая Лопес, Ратажковски в мини и другие звезды на Independent Spirit Awards — 2020

Гостями мероприятия стали такие звезды, как Рене Зеллвегер, которой прочат «Оскар» за лучшую женскую роль, Дженнифер Лопес, Уиллем Дефо, Адам Сендлер, Октавия Спенсер, Эмили Ратажковски, Наоми Уотс, Эмбер Херд и многие другие.
Passion.ru вчера в 07:35
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ 19:59
Здоровье

Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома

Российская газета 07:13
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

Вести.Ru 14:34
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
UfaTime.ru 14:17
Экономика

ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации выдают клиентам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода.
Газета.Ru 13:28
Политика

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
РИА Новости 20:15
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Происшествия

Челябинский кот спас хозяйку во время пожара

Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Известия 10:52
Общество

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000

В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
Газета.Ru 19:39
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Происшествия

В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации

Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Российская газета 20:07
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru 20:15
Происшествия

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
Хоккей

Тренер рассказал, как Овечкин просил водку по ходу матча

Экс-тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Грег Смит вспомнил, как Александр Овечкин попросил у него водку во время матча.
News.ru 20:25
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Экономика

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Известия 14:43
Экономика

Геннадий Зюганов: «Пенсионный фонд ограбил Россию»

Политик утверждает, что сумма баснословная - сотни миллиардов Лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил высказаться по поводу пенсионной реформы в России и резкой смены правительства в стране.
Регион online 08 февраля в 06:39
Наука

Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa 05:45
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Хоккей

Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» выяснят, чья подготовка лучше

11 февраля состоится третий по счёту матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Обе команды лидируют в Восточной конференции.
АиФ Омск 21:00
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль

Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.
Российская газета 03:36
Футбол

Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина

Metaratings 08 февраля в 13:33
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное