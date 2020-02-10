Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Экономика В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

Политика Песков оценил итоги работы правительства Медведева Сам Медведев объяснил отставку всего правительства тем, что во время послания Федеральному собранию Путин отметил приоритеты работы в РФ на ближайший год, а также обозначил некоторые фундаментальные изменения в Конституции страны.

Политика Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.

Политика В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Происшествия Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).

Экономика Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.

Экономика Геннадий Зюганов: «Пенсионный фонд ограбил Россию» Политик утверждает, что сумма баснословная - сотни миллиардов Лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил высказаться по поводу пенсионной реформы в России и резкой смены правительства в стране.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.