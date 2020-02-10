Общество
Lenta.ruСоловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
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В камчатском ВГТРК прокомментировали смех ведущей в сюжете о мизерных льготах
Национальная служба новостей07:46
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Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Гостями мероприятия стали такие звезды, как Рене Зеллвегер, которой прочат «Оскар» за лучшую женскую роль, Дженнифер Лопес, Уиллем Дефо, Адам Сендлер, Октавия Спенсер, Эмили Ратажковски, Наоми Уотс, Эмбер Херд и многие другие.
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ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
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Политика
В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
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Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000
В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Происшествия
В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации
Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Происшествия
Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве
По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
Хоккей
Тренер рассказал, как Овечкин просил водку по ходу матча
Экс-тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Грег Смит вспомнил, как Александр Овечкин попросил у него водку во время матча.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Экономика
Геннадий Зюганов: «Пенсионный фонд ограбил Россию»
Политик утверждает, что сумма баснословная - сотни миллиардов Лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил высказаться по поводу пенсионной реформы в России и резкой смены правительства в стране.
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Хоккей
Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» выяснят, чья подготовка лучше
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Авто
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль
Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.