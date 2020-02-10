Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

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