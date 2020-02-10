Общество

Lenta.ruLenta.ruСоловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Читать в источнике
Комментировать176

Подробнее о событии

Ведущая камчатских «Вестей» прокомментировала смех над льготами

Телеканал 360°17:32

На ТВ узнали, кто слил ролик со смеющейся над льготами ведущей

Московский Комсомолец13:21

Директор камчатского филиала ВГТРК прокомментировал смех ведущей новостей во время сюжета про льготников

Подъём06:40

На ВГТРК прокомментировали скандальный ролик

Рамблер09:41

На ВГТРК прокомментировали смех ведущей в сюжете про выплаты льготникам

News.ru07:49

В камчатском ВГТРК прокомментировали смех ведущей в сюжете о мизерных льготах

Национальная служба новостей07:46

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Lenta.ru14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Армия и оружие

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

РИА Новости 17:20
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 722

Профиль 08 февраля в 01:01
Политика

США намерены выделить $700 млн на противодействие России

Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн.
Известия 13:18
Происшествия

Пьяный водитель устроил погоню на Дворцовой площади

Невские Новости 15:36
Армия и оружие

«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов

Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
ТАСС 15:01
Шоу-бизнес

Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой

Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Московский Комсомолец 03:32
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

BFM.ru 11:32
Футбол

Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Чемпионат 14:49
Футбол

«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал тренировку вместе с детьми.
Чемпионат 13:37
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня 08:25
Здоровье

Заболеваемость школьников ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог

Среди обратившихся за медицинской помощью, как и ранее, преобладают дети в возрасте до 14 лет - 77% всех случаев за неделю.
Gorod48 06:59
Здоровье

В Улан-Удэ заложили камень Центра ядерной медицины

Торжественная закладка камня первого в Бурятии Центра ядерной медицины прошла сегодня, 10 февраля, на территории Онкологического диспансера в Улан-Удэ.
Восток-Телеинформ 08:30
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета 04:46
Футбол

Эд Вудворд: «Вернуть „МЮ“ в борьбу за победу в АПЛ и ЛЧ – это главная цель каждого в клубе»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился мнением о трансферной активности клуба.
Sports.ru 12:29
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Коммерсантъ вчера в 22:10
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время из-за шторма

Рейс из Нью-Йорка в Лондон затратил 4 часа и 56 минут. Прошлый рекорд принадлежал авиакомпании миллионера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic.
Piter.tv вчера в 14:46
Общество

Власти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

BFM.ru 01:48
Экономика

Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса

Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Lenta.ru 12:40
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Технологии

Mediascope станет совладельцем компании «Цифрасофт»

После заключение контракта Mediascope станет основным совладельцем компании.
Sostav.ru 03:50
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru 13:00
Энергетика

Urals дешевеет в долларах и рублях

Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
Коммерсантъ 14:23
Происшествия

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 15:19
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru 19:27
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
РИА Новости 18:13
Наука

Созданы излучающие инфракрасный свет квантовые точки

Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами создали сверхкомпактные яркие источники инфракрасного излучения на квантовых точках из теллурида ртути.
Индикатор 08:46
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 впервые засняли в рабочем состоянии

Ранее компания Xiaomi опубликовала официальное рекламное видео и постеры, делающие акцент на производительности смартфона Xiaomi Mi 10, оснащенного однокристальной системой Snapdragon 865, оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.0.
iXBT.com 05:25
Происшествия

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ТАСС 14:24
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Николаевич Костылев
Советский футболист
Советский футболист, тренер. Заслуженный тренер РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное