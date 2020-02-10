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Lenta.ruСоловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
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В камчатском ВГТРК прокомментировали смех ведущей в сюжете о мизерных льготах
Национальная служба новостей07:46
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