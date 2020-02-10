Общество
Газета.RuСоловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
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с чего всё началось
Видеозапись, на которой ведущая программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» засмеялась, рассказывая о повышении социальных выплат с 1 февраля, выглядит странно и вполне может быть неправдой. Об этом в разговоре с URA.RU заявил телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев.URA.Ruвчера в 09:48
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