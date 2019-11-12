Политика
REGNUMСоловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине. Он прокомментировал событие 12 ноября в своём telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Соловьев жестко отреагировал на возбуждение Украиной уголовных дел против него
Московский Комсомолец04:44
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика
Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»
В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Экономика
Греф пообещал не банкротить авиакомпанию «ЮТэйр»
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании "ЮТэйр" и банкротить ее не собирается, сообщил президент - председатель правления кредитной организации Герман Греф.
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Наука
В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Общество
Венецию затопило из-за обильных дождей
Центр Венеции затопило из-за затяжных дождей, обрушившихся на Италию. Об этом пишет Associated Press.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
В Кремле выступили против инициативы входа в интернет по паспорту
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле против инициативы входа в интернет по паспорту.
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
Политика
В Турции убит основатель «Белых касок»
Сегодня в Стамбуле был найден мертвым один из основателей пропагандистской организации "Белые каски", бывший офицер британских спецслужб Джеймс Ле Мезурье.
Армия и оружие
Из сектора Газа по Израилю выпустили 50 ракет
По меньшей мере 50 ракет были выпущены во вторник палестинскими радикалами из сектора Газа по израильской территории, 20 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ направили в Санкт-Петербург для проверки сведений о других возможных преступлениях арестованного историка Олега Соколова, сообщается на сайте СК.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
В законопроекте в редакции первого чтения было конкретизировано, что речь идет об использовании свастики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями - при обязательном условии "осуждения нацизма и экстремизма и формирования негативного отношения к этой идеологии".
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
Политика
На Украине оценили последствия прекращения транзита газа из России
В начале ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что заключение нового соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину возможно только при условии взаимного отказа от претензий и прекращения судебных разбирательств.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Армия и оружие
Эсминец «Лидер» могут усилить керамической бронёй
Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту.
Общество
Адвокат опроверг лишение Ананьева кипрского гражданства
Ранее «Открытие медиа» со ссылкой на источники в окружении бывшего совладельца Промсвязьбанка сообщили, что среди девяти россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, оказался Дмитрий Ананьев.
Происшествия
Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным
Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.
Происшествия
Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской
Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Происшествия
Курсант военного училища Тюмени умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Происшествия
Телефон пропавшей в Ставрополе школьницы найден в пакете в лесу
В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».