Политика
REGNUMСоловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине. Он прокомментировал событие 12 ноября в своём telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить278
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:37, Ашберн
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Tacqua добрался до дилеров
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант
В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Общество
Медведев в поезде провел совещание о планах РЖД
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное финансовому плану и инвестпрограмме РЖД на 2020 и 2021–2022 годы, в поезде Новосибирск—Барнаул.
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Происшествия
Угрожавший судье Мосгорсуда признал свою вину
Один из задержанных по делу об угрозах судье Мосгорсуда, Алексей Вересов, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Армия и оружие
В Сирии появится третья российская военная база
В экспертном сообществе и ряде СМИ допускают, что РФ для реализации своих интересов в регионе может взять в аренду еще одну военную базу на севере Сирии.
Здоровье
Популярное лекарство представляет смертельную опасность
Из 404 случаев повреждения печени от пищевых добавок, 8 оказались связаны с употреблением «Кратома».
Общество
КС счел законным изъятие имущества у семей и друзей коррупционеров
Суды имеют право обратить в доход Российской Федерации имущество не только чиновников и их родственников, но и друзей или знакомых обвиняемых, если они не могут подтвердить его законное приобретение.
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным
Политик подчеркнул, что отдельная личная встреча Путина и Зеленского нужна для урегулирования ситуации в отношениях двух стран.
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
Политика
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
Политика
Клинтон раскритиковала Британию из-за доклада о «российском влиянии»
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала британские власти за то, что они до сих пор не опубликовали доклад о якобы имеющем место влиянии России на политические дела Лондона.
Здоровье
Терапевт из США назвал лекарства, которые опасны для пожилых людей
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из США предупреждают, что многим пожилым людям категорически противопоказано применение ряд лекарств, а точнее шести.
Политика
Трамп запретил публиковать заявления о ситуации в Керченском проливе
Согласно показаниям, которые под присягой американским законодателям дал экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон, глава государства Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, передает ТАСС.
Общество
ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян
ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Футбол
Хорошо ли русскому в «Зените» — исследование Nevasport
Nevasport решил проверить — правда это или нет.
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Наука
Икота играет важную роль в развитии детского мозга
Футбол
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо сообщил, что вернется в каталонский клуб. Какую именно должность он займет, пока не известно.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.