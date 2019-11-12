с чего всё началось

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине. Он прокомментировал событие 12 ноября в своём telegram-канале.

Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

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Происшествия В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.

Армия и оружие Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз» Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.

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