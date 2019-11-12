Политика
REGNUMСоловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине. Он прокомментировал событие 12 ноября в своём telegram-канале.
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Хоккей
Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 22:35
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Авто
Представлена новая Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 13:49
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
РИА Новости 05:16
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Политика
В Крым прибыла делегация иностранных журналистов
Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости 07:33
Общество
Медведев приехал в Барнаул на поезде
Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал на поезде из Новосибирска в Барнаул, продолжительность поездки составила около 3,5 часа.
RT на русском 08:39
Общество
Польский премьер обвинил Netflix в переписывании истории
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал документальный сериал компании Netflix «Дьявол по соседству», где была показана карта с нацистскими концлагерями в современных границах страны.
Дилетант 07:20
Происшествия
Историческое здание 19-го века загорелось в Твери
Во вторник в одном из домов историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери произошел пожар.
ТАСС 08:54
Общество
В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России
По данным ведомства, за период с января по октябрь этого года количество зарубежных туристов в Грузии возросло на 6,8%.
РБК 08:45
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
РИА Новости 05:52
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair
Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
ТАСС 08:27
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Происшествия
В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
РИА Новости 04:21
Армия и оружие
Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз»
Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.
REGNUM 04:14
Игры
На старте сервиса Google Stadia его библиотека получит 12 игр
Компания Google представила список игр, которые появятся в облачном сервисе Stadia во время старта.
REGNUM 04:55
Технологии
Дудь поговорил с автором теории о Девятой планете
Известный блогер Юрий Дудь взял интервью у астрофизика Константина Батыгина, который преподает в Калифорнийском технологическом университете.
Московский Комсомолец 07:57
Политика
Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России
Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.
Пятый канал вчера в 03:51
Экономика
Сбербанк начнет доставлять банковские карты на дом
Сбербанк в пилотном режиме начал доставлять банковские карты на дом клиентам.
Lenta.ru 04:08
Футбол
Защитник «Уфы» может перебраться в Бундеслигу
Bookmaker-ratings.ru 08:52
Общество
Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза
Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
ТАСС 07:25
Финансы
Чистый отток капитала из России сократился на 23,3%
По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-октябре 2019 г. уменьшилось до $65,1 млрд против $88,6 млрд в январе-октябре 2018 г.
Вести.Финанс 08:28
Политика
Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера
Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.
Вести.Ru 08:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вышла в свет в новом образе и без Максима Галкина
Примадонна отечественной сцены, 70-летняя Алла Борисовна Пугачёва появилась в новом образе на премьере фильма "Грех", удивив поклонников.
SM News 03:52
Шоу-бизнес
Врач-онколог: У Анастасии Заворотнюк может быть вторичная глиобластома
Врач отметил, что на основании сообщений из СМИ можно заключить, что у актрисы — вторичная глиобластома, «которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна».
Суть событий 08:50
Происшествия
На Ставрополье в лесу нашли телефон пропавшей школьницы
В Ставропольском крае в лесу обнаружили мобильный телефон 16-летней девочки, которая утром 11 ноября пропала после того, как вышла из дома.
RT на русском 07:07
Политика
ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках
Федеральная служба исполнения наказаний направила в Госдуму предложение о принятии правки в законодательстве о беспилотниках, дающую ей полномочия, аналогичные остальным силовым структурами страны, заявил зампред парламентского комитета Александр Хинштейн.
Экономика сегодня 08:08
Политика
Эрдоган после визита в США намерен побеседовать с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из своей поездки в США намерен провести переговоры по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить ситуацию в Сирии.
Русская Планета 04:55