Политика
РИА НовостиСоловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий. В эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий показал отрывок из видео с ютьюб-канала Гордона.
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Классический русофоб: Соловьев ответил Гордону, пообещавшему лишить РФ части территорий
Московский Комсомолец16:14
Соловьев резко осадил Гордона, пригрозившего отобрать у России Калининград и Курилы
ПолитРоссиявчера в 11:02
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Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Общество
Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Футбол
Неймар озвучил причину ухода из «Барселоны»
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что уход из «Барселоны» не был связан с его желанием завоевать личные трофеи и выйти из тени Лионеля Месси.
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Технологии
В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу.
Политика
Перед следующими выборами ЕР почистит ряды своих депутатов в Думе
"По результатам проведенной оценки больше половины действующих депутатов-единороссов (сегодня фракция ЕР состоит из 341 депутата — прим. ред.) могут стать кандидатами в депутаты нового созыва", — пишет со ссылкой на собственный источник в администрации президента газета "КоммерсантЪ".
Политика
Трамп объяснил поездку Джулиани на Украину
Ранее, как уже сообщало EADaily, Руди Джулиани опубликовал в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и её агентурной сетью во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Политика
Сергей Левченко намерен остаться работать в Иркутской области
На пресс-конференции 16 декабря экс-глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что намерен остаться в Приангарье и работать на благо региона.
Политика
Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве» в британские выборы.
Авто
Выстрел дуплетом: Skoda выкатила Karoq и новый Rapid
В Санкт-Петербурге компания Skoda представила сразу две новинки российского рынка — кроссовер Karoq и новое поколение Rapid.
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Общество
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Происшествия
Фигурантку дела о хищениях у банка «Югра» отпустили из СИЗО
В августе "Коммерсантъ" сообщал, что сумма ущерба в деле о хищениях из банка "Югра" выросла почти в 27 раз — с 7,5 млрд до 200 млрд руб. Банк признали банкротом в 2018 году.
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Футбол
Украинский тренер отказался считать «Зенит» командой
Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что не считает петербургский «Зенит» командой.
Общество
Путин подписал закон о вводе электронных трудовых книжек
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Общество
Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода
ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.