Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий. В эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий показал отрывок из видео с ютьюб-канала Гордона.
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Соловьёв ответил на реплику о потере Россией Крыма, Карелии и Курил

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Дмитрий Гордон
Украинский журналист
Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона», бывший депутат Киевсовета, главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН».
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Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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