Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий. В эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий показал отрывок из видео с ютьюб-канала Гордона.

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Политика Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.

Общество Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Хоккей «Коламбус» победил «Вашингтон» Овечкина Стоит отметить, что российский нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отметиться результативными действиями.

Политика Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР Россия и Китай предлагают смягчить ряд санкций в отношении Северной Кореи в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране, говорится в проекте резолюции ООН, подготовленном двумя Москвой и Пекином.

Политика Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.

Происшествия Названа причина смерти сооснователя «Белых касок» Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.

Армия и оружие Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.