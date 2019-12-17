Политика
РИА НовостиСоловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий. В эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий показал отрывок из видео с ютьюб-канала Гордона.
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Классический русофоб: Соловьев ответил Гордону, пообещавшему лишить РФ части территорий
Московский Комсомолецвчера в 16:14
Соловьев резко осадил Гордона, пригрозившего отобрать у России Калининград и Курилы
ПолитРоссия15 декабря в 11:02
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