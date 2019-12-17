Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на реплику украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что у России в будущем, якобы, «заберут» часть территорий.

Соловьев ответил на реплику Гордона о «лишении» России Крыма и Курил

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