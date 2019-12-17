Политика
ФАНСоловьев ответил на реплику Гордона о «лишении» России Крыма и Курил
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на реплику украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что у России в будущем, якобы, «заберут» часть территорий.
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Классический русофоб: Соловьев ответил Гордону, пообещавшему лишить РФ части территорий
Московский Комсомолецвчера в 16:14
Соловьев резко осадил Гордона, пригрозившего отобрать у России Калининград и Курилы
ПолитРоссия15 декабря в 11:02
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Происшествия
Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда
Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Политика
В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
Происшествия
В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Технологии
Microsoft обновила сайт с расширениями для нового Edge
Microsoft планирует 15 января 2020 года выпустить стабильную сборку нового браузера Edge на основе исходных кодов проекта Chromium.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Кино
«Дылда» Балагова попала в шорт-лист премии «Оскар»
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала фото из церкви
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.
Футбол
Два легионера могут покинуть «Краснодар» зимой
По информации Федерального агентства новостей, в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Общество
Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX
Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Общество
В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе
В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Кино
Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
Технологии
Получено добро на сборку тихого сверхзвукового самолета X-59
В мастерских Lockheed Martin начали строить тихий сверхзвуковой самолет Проверка со стороны руководства, известная как Key Decision Point-D (KDP-D), была последним барьером перед началом сборки.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Политика
В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.
Здоровье
Врачи рассказали, кому могут быть вредны картошка и помидоры
Некоторые пасленовые, к которым относят баклажаны, картофель и помидоры, могут быть опасны для людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Общество
Глава Минприроды назвал случаи, когда необходимо сжигать мусор
Сжигание мусора является крайней мерой для утилизации отходов, однако в случае остатков от производства или коммунальных отходов это необходимая мера, заявил во вторник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на форуме "Чистая страна".
Политика
Зеленский заговорил на азербайджанском языке в Баку
Смотреть на 0.09 сек Свою речь в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку Зеленский начал с приветствия на азербайджанском "Günortaniz xeyir", что в переводе означает "Добрый день".
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Армия и оружие
Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания
Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против подозреваемого в убийстве депутата
Уголовное дело возбудили против главы фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.